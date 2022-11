Vědci našli pod egyptským chrámem tajný tunel. Může vést k největší záhadě dějin

Natálie Borůvková

Je objev tunelu branou ke královně Kleopatře?

Foto: Shutterstock

Vědcům se povedl jedinečný objev. Našli totiž pod egyptským chrámem tajný tunel. Může vést k největší záhadě historie. Tou není nikdo jiný než samotná Kleopatra.

Nedávno objevený podzemní tunel je možná cestou k hrobce egyptské královny Kleopatry.

Vědci našli pod egyptským chrámem tajný tunel

Hrobka královny Kleopatry byla dlouho považována za ztracenou a nikomu se nedařilo ji najít. Až doteď. Nově objevený tunel tak může změnit to, v co už nikdo nedoufal. Že by se vědcům konečně povedlo ztracenou hrobku znovu objevit?

Objevila ho Dr. Kathleen Martinezová, která se touto oblastí zabývá již dlouhých 14 let a jak sama uvedla, je si téměř jistá, že právě tento tunel může být skutečnou branou ke znovunalezení Kleopatřiny ztracené hrobky.

Objev 1300 metrů dlouhého tunelu zveřejnilo egyptské ministerstvo cestovního ruchu a starožitností s tím, že se z archeologického hlediska velmi podobá tunelu Yubilinus v Řecku. Jen je o něco delší. Je však koncipován tak, že z věděckého hlediska jde o výjimečný geometrický zázrak.

Tajný tunel se nachází v Alexandrii, nedaleko z části zatopeného chrámu Taposiris Magna v Egyptě. Tato oblast láká vědce již pěknou řádku let, jako jedna z variant, kde by se ztracená hrobka egyptské panovnice mohla nacházet. Nyní tak možná nastal čas přijít této záhadě konečně na kloub.

Může vést k největší záhadě historie

Část nalezeného tunelu se nachází pod vodou. Přesněji řečeno pod hladinou Středozemního moře. Pro to však mají vědci jasné vysvětlení.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V letech 320-1303 n. l. bylo tehdejší území Egypta hojně sužováno zemětřesením. Dochované záznamy mluví o více než 20 silných zemětřešení, která tehdejší kulturní bohatství silně poničila.

Chrám Taposiris Magna byl zasvěcen Osirisovi. Ten byl uctíván helénskými vůdci v Egyptě v době kolem jeho výstavby mezi lety 280 a 270 př. n. l..

Dr. Martinezová, která vedla egyptsko-dominikánskou archeologickou misi na univerzitě v San Domingu, však našla mnohem víc než pouhý tunel. Pod silnými nánosy bahna zde bylo ukryto mnoho cenných artefaktů, jako keramické nádoby, hrnce a dvě alabastrové hlavy. Jedna z nich patřila do ptolemaiovského období.

Vědci zrekonstruovali tvář faraonky Tausret. Zvláštní kráska napáchala škody Lenka Bělská 4. listopad 2022 četba na 3 minuty četba na 3 minuty

Dr. Martinezová je přesvědčená, že tento tunel je skutečně branou ke ztracené hrobce královny Kleopatry. "Vše skutečně odpovídá tomu, že se nacházíme možná až v těsné blízkosti dávno ztracené hrobky Kleopatry VII. a jejího milence Marka Antonia."

I tak však budou nutná další zkoumání, aby se přesně určilo, zda jsou tyto hypotézy pravdivé.

Zdroje:

www.heritagedaily.com

www.ancient-origins.net

arkeonews.net