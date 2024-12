Již téměř dvacet let zkoumá archeolog Sergio Gomez podzemí Chrámu opeřeného hada v troskách města Teotihuacán. Za tu dobu se svým týmem vykopal více než 100 000 artefaktů. Tajemný tunel přitom objevil náhodou a jen díky své zvědavosti.

Jemně vyřezávané sošky, šperky, mušle, keramika, svazky kytic, dřevěné či kovové předměty. To vše před 2000 lety kněží uložili pod masivní pyramidu s nadějí, že si tím zajistí přízeň bohů. To se však nestalo.

Město Teotihuacán, které leží necelých 50 kilometrů severovýchodně od dnešního Mexico City, se pyšnilo širokými bulváry, nádvořími, kamennými kanály, nádržemi a zdobenými paláci. I přestože patřilo mezi nejvýznamnější náboženské centrum celé Střední Ameriky, postihl ho krutý osud. Jak naznačují sochy na chrámech a pomnících, zobrazující vojáky se štíty, metropole byla napadena a vypálena. O 200 let později byla definitivně opuštěna.

Dodnes je zahalena tajemstvím. Vědci stále se 100% jistotou nedokáží říct, jakým jazykem místní obyvatelé mluvili a kdo jim vládl. Její příběh staví pouze pomocí archeologického průzkumu. Ten však přináší ovoce.

Tajemný tunel

Psal se rok 2003, kdy si Sergio Gomez po vydatných deštích všiml velké trhliny přibližně šest metrů od paty schodiště Chrámu opeřeného hada. Když si ji lépe prohlédl, zjistil, že se s největší pravděpodobností jedná o uměle vytvořenou šachtu. Neváhal, zavolal své kolegy a společně s nimi začal odstraňovat okolní hlínu. O pár hodin později se před ním objevila díra, obklopená kruhem cementu a kamene.

Přestože Sergio netušil, co bude na jejím dně, nechal se pomocí kladkostroje spustit do temnoty. Později zjistil, že stojí na dně velkého tunelu. Ten během následného, více než dvacetiletého průzkumu, přinesl na 100 0000 vzácných artefaktů.

Zdroj: Youtube

Tunel je asi 100 metrů dlouhý a nachází se přibližně 12 metrů pod povrchem země. Ústí do třech komor, jež jsou umístěné přímo pod středem pyramidy. S největší pravděpodobností byl navržen pro náboženské rituály a jeho cílem bylo oslnit. Jeho stěny, strop i podlaha jsou totiž potaženy jemnými kousky pyritu železného.

„Dokážu si představit, že když sem kněží vstoupili s pochodněmi, celý prostor se kouzelně rozzářil,” řekl Gomez, jenž věří, že tunel měl připomínat svět mimo čas a byl používán také k zasvěcování nových panovníků.

Obřady v tunelu

Během obřadů se nešetřilo obětinami. K nejvzácnějším patří stovky předmětů, vyrobených z císařského nefritu, jednoho z nejdražších drahokamů světa, nebo lebky a drápy jaguárů a pum.

Zajímavostí je, že archeolog dokázat jeden z rituálů také zrekonstruovat. V kruhové jámě, vytesané do podlahy tunelu totiž objevil čtyři ožehlé kytice květin, zbytky dřeva, kukuřici, semena opuncie a malý model pyramidy.

„Jednalo se o kouřovou ceremonii,” říká vědec. „Kdy přesně se odehrála a jaké rostliny k ní byly použity, nám řekne jejich rozbor. To nám o zvyklostech lidí z Teotihuacánu napoví více," dodává. Zároveň doufá, že tajemný prostor by mohl odhalit, co konrétně se s městem stalo a kdo stál za jeho zánikem.

