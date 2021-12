Chrám v Kérale skrývá zapečetěné dveře. Dodnes si je nikdo netroufl otevřít

Chrám Sri Ananta Padmanābhasvāmi v Thiruvananthapuramu, Kerala, Indie.

Foto: Shishirdasika / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legal

Každý z nás stál někdy před rozhodnutím se strachem. Jako děti jsme milovaly onu nejistotu a skutečný strach z prozkoumávání neznámých prostor. Pro dospělé jsou už tyto strachy méně příjemné. Ale kdybyste věřili, že se za dveřmi, které se bojíte otevřít, skrývá pohádkové bohatství, co byste udělali?

Dodnes se neví, kdy byl chrám Padmanabhaswámí poprvé postaven, přesto se nalézá v mnoha starodávných pramenech už v 6. století našeho letopočtu. Slovo "Padmabha" znamená "Ten, který se vynořuje z lotosu" a je odkazem na boha Brahmu sedícího na lotosu, který se vynořuje z nivy ležícího boha Višnu. Právě od tohoto vyobrazení Brahmy je odvozen název chrámu Padmanabhaswámí.

Chrám v dobových pramenech

Například básník a světec Nammalwar již v 9. století n. l. napsal, že chrám a město mají hradby postavené výhradně z ryzího zlata. Rovněž víme, že v 18. století bylo v chrámu provedeno několik významných renovací a máme k dispozici i palmové listy, na něž byla zaznamenávána každodenní historie chrámu mezi 14. a 17. stoletím. O neskonalém bohatství, které chrám ukrývá, se obecně ví, ale celá legenda je velkým tajemstvím.

Na skvělý dokument o tajemném chrámu se podívejte ze:

Zdroj: Youtube

Odvážili byste se otevřít tajemné zapečetěné dveře chrámu Padmanabhasvámí? Za nimi může být bohatství, ale rovněž vás může stihnout krutý trest. O hinduistickém chrámu Padmanabhasvámí v Thiruvananthapuramu v Kérale, provincii na jihozápadním pobřeží Indie, kolují mnohé tajemné legendy. Chrám je zasvěcen bohovi Višnu, v pozici "Anantha Shayanam". Tato pozice znamená božstvo ve stavu vědomého kosmického spánku a Višnu zde leží na těle hada s pěti kapucemi, Adiššana.

Padmanābhasvāmi - nejbohatší chrám opředený legendami.Zdroj: Chiyaruchi / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/lega

Stručná historie chrámu a pohádkové bohatství střežené strachem

Chrám je spojením místního kéralského a darvidského stylu, ale jeho nejpozoruhodnějším rysem a tajemstvím chrámu Padmanabhasvámí jsou jeho záhadné zapečetěné dveře, které vedou do trezoru B. A o tom, co trezor skrývá, se vedou mnohé spekulace.

V chrámu se údajně nachází neskutečné bohatství. Mezi jinými několikametrové zlaté provazy, napoleonské mince, benátské šperky, diamantové opasky, smaragdy velikosti pštrosích vajec a sudy se zlatou rýží… Toto jsou všechno jen některé z pokladů, které chrám ukrývá. Dostat se k tomuto bohatství ale znamená i čelit mnoha hrozbám a nebezpečí.

Zapečetěné dveře vedou do klenby B, ale v chrámu se celkem nachází pět podobných kleneb, ty však již byly v minulosti otevřeny a ukázalo se, že sloužily jako úschovny chrámových pokladů a všeobecně se spekuluje, že klenba B slouží ke stejnému účelu.

Tajemná legendární hrobka B

V průběhu let se kolem tohoto tajemného trezoru vyrojilo mnoho legend, které způsobily, že se fakta a fikce promíchaly. Hrobka B údajně zůstala jediná nedotčena. Na rozdíl od ostatních tajemných komnat a zákoutí se ji nikdo neodvážil otevřít. Masivní dveře tohoto trezoru zdobí děsivá ztvárnění dvou obrovských kober. Někteří si to vykládají jako znamení toho, že každého, kdo se odváží trezor otevřít, čeká neštěstí.

Kolem hrobky B se objevilo mnoho legend. Jedna z nich říká, že v současné době není možné otevřít jeho dveře, které jsou údajně zapečetěny zvukovými vlnami z tajného zpěvu. Jiná legenda zase říká, že dveře trezoru by byl schopen otevřít pouze svatý muž se znalostí tohoto zpěvu. Další příběh pak pochází z cestovního průvodce Emily Gilchrist Hatchové Travancore z roku 1933. Vypráví o tom, že v roce 1931 se skupina lidí pokusila do trezoru vstoupit, ale zjistili, že je místo zamořené kobrami. Proto utekli, aby si zachránili život.

I o obsahu trezoru existuje mnoho legend, přičemž většina spekuluje o tom, že se v něm nachází obrovské bohatství. Někteří ale naopak věří, že by se trezor neměl otevírat, aby svět nezasáhla katastrofa, která by přinesla konec naší existence.

Chrám Sree Padmanābhasvāmi je hinduistický chrám ve městě Thiruvananthapuram v Indii. Jedná se o nejbohatší chrám na světě.Zdroj: Alaison bennny / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/lega

Otevřít, či nechat lidstvo přežít?

Objevují se však i záznamy o tom, že i trezor B byl již v minulosti otevřen, a to v nedávné historii dokonce sedmkrát, dvakrát v roce 1990 a pětkrát v roce 2002. Pokud by to byla pravda, byla by zpochybněna legitimita travanchorské královské rodiny, která je správcem chrámu.

Záznamy ale říkají, že otevřena byla pouze předsíň klenby, zatímco hlavní komora zůstala nedotčena. Princezna Lakšmí Bájí v roce 2019 upřesnila, že pouze vnější dveře Kallary, trezoru B, byly otevřeny "pozorovateli jmenovanými Nejvyšším soudem". Ve stejném roce pak zástupce královské rodiny u soudu argumentoval tím, že by královská rodina měla zůstat zodpovědná za rozhodování, co se stane s trezorem B. Královská rodina také tvrdí, že otevření trezoru B by bylo "proti víře a tradici".

Jaká je ale skutečnost a zda byl trezor skutečně v minulosti, dokonce několikrát, otevřen, si budeme muset počkat. Pravda vždy vyjde najevo.

Zdroje: enigmaplus.cz, www.ancient-origins.net, cs.wikipedia.org/wiki/višnu