Vědce mate dokonalá podoba dinosaura v chrámu v Kambodži. Nedokáží ji vysvětlit

Ta Prohm rytina

Dinosauři sice vyhynuli 65 milionů let před vznikem moderního člověka, to však nebránilo jejich zobrazování v uměleckých dílech. Příkladem je kryptická rytina v Ta Prohm, nádherně zarostlém chrámu v Angkoru, hlavním městě bývalé khmerské říše.

Ta Prohm byl postaven za vlády khmerského vládce Džajavarmana VII. (1181-1218 n. l.) jako klášter pro mahájánový buddhismus. Po rozpadu khmerské říše byl chrám opuštěn a rekultivován lesem až do 19. století, kdy byly zahájeny archeologické vykopávky na místě Angkoru.

Rytina dinosaura zmátla vědce

Ta Prohm je dnes nejznámější hlavně díky obřím kořenům vzrostlých stromů, které se vinuly uvolněnými kameny. Tento krásný pohled je však v dnešní době poměrně pečlivě kultivován, převážně z důvodu zachování stavby chrámu a ochrany jeho návštěvníků.

Důvodem, proč se Ta Prohm stal důležitým místem fanoušky dinosaurů, je tvor vyrytý na jeho stěnách, který se podle některých nápadně podobá stegosaurovi. To, co tomuto tvorovi dodává saurijský vzhled, jsou výstupky na hřbetu, které skutečně vypadají jako hřbetní desky známého dinosaura. Toto tvrzení je obzvláště oblíbené mezi kreacionisty mladé Země, kteří věří, že představuje důkaz, že dinosauři zemřeli mnohem později, než se předpokládá.

S hypotézou, že jde skutečně o dinosaura, je však spojeno několik komplikací. První spočívá v tom, že údajné destičky připomínají tumění, vyskytující se na mnoha dalších řezbách v okolí chrámu.

Jsou sice trochu rozdílné, ale nelze vyloučit, že se jedná o ten samý produkt umělecké tvorby.

Pokud by se deskovité řezy na zádech vyobrazeného zvířete odstranily, lze předpokládat, že to nemusí být nutně stegosaurus. Bez nich by totiž zvíře postrádalo výrazné hroty na zadní části ocasu, které jsou pro dinosaury zcela typické. Jelikož se jedná o velmi charakteristický rys zvířete, zdá se nepravděpodobné, že by umělec tento detail vynechal. Kromě toho se na zadní straně hlavy zvířete nachází něco, co vypadá jako uši nebo rohy, které stegosaurus pravděpodobně neměl. Hlava zvířete také nemá správný tvar.

Záhada, kterou nelze vysvětlit

Příznivci názoru, že se jedná o stegosaura, navrhli různé hypotézy, proč by vyobrazené zvíře stegosaurem být mělo. Mohlo jít například o uměleckou odnož zobrazit dinosaura jinak, bez ostnů. Zvláště zajímavý se pak jeví návrh, že řezba je vyobrazením domestikovaného stegosaura, kterému byly z bezpečnostních důvodů odstraněny hroty a zvířeti byl nasazen náhubek, aby nikoho neporanil.

Mohl ale také existovat dosud neobjevený druh stegosaura, který hroty postrádal. Na potvrzení této hypotézy je však za potřebí dalších průzkumů, aby se vyloučily případné spekulace a nebyly jen nahrazeny dalšími. Vyobrazené zvíře tak může zobrazovat dinosaura, pro jehož existenci zatím neexistují důkazy.

Zda skutečně žil stegosaurus v těchto historických dobách a zda se ho kdy podařilo člověku domestikovat, nemají vědci zatím žádné důkazy. Rytina tak i nadále zůstává záhadou, jež je potřeba dále zkoumat.

