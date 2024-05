New Africa / Shutterstock

Je tady jaro a s ním i sezóna chřestu. Tahle zelenina je doslova zázrak pro srdce a cévy. Dokonce už naši předci ji jedli ve velkém. Teď přišla její doba, tak neváhejte a dopřejte si chřest alespoň jednou týdně, dokud je k dostání.

Víte, že existují zmínky o chřestu už z dob před Kristem? V druhé polovině 15. století ho pěstovali mniši ve francouzských klášterech, a to především kvůli jeho léčivým schopnostem. Mimochodem, ženám byl v té době zapovězen kvůli jeho hambatému vzhledu.

Když už jsme zmínili Francii, je třeba přičíst zásluhy o rozšíření chřestu Ludvíkovi XIV., který založil ve Versailles první chřestové plantáže. Madame Pompadour se pak postarala o jeho popularizaci.

Podle doložených záznamů se chřest u nás, přesněji řečeno na jižní Moravě v okolí Ivančic, pěstoval od 18. století. Odtamtud si ho do Vídně dokonce nechávala vozit císařovna Sisi. Ostatně, není divu, protože ivančický chřest předcházela pověst nejlepšího v Evropě.

Bílý, zelený nebo fialový

Nečekejte tři různé odrůdy, protože to, co barevné chřesty od sebe odlišuje, je způsob pěstování. Bílý chřest se pěstuje v temnu, pod kopečky hlíny, takže nevzniká fotosyntéza a chřest zůstává bílý. Naopak zelený chřest si užívá sluníčka, které napomáhá k vytváření zeleného barviva uvnitř rostliny.

Zajímavou variantou je fialový chřest. Ten se pěstuje také nad zemí, a hlavně v zahraničí, i když už i u nás má své zastánce. Především tedy pro svou sladší a delikátní chuť. Nejlepší je konzumovat ho za syrova, jelikož při kuchyňské úpravě ztrácí barvu a samozřejmě také živiny.

Proč jíst chřest?

Jednak obsahuje spoustu živin, vitamíny A, C, E, K a B6, kyselinu listovou, a také minerály draslík, vápník, železo a měď. Rovněž je zásobárnou antioxidantů a oceníte ho, když potřebujete doplňovat bílkoviny.

Přispívá ke zdraví srdce a cév

Je obecně známo, že zdraví srdce a cév ohrožuje vysoká hladina cholesterolu. Právě chřest dokáže snížit jeho množství a tím upravit krevní tlak. Pokud si budete udržovat nízkou hladinu cholesterolu, poděkují vám nejenom cévy, ale také srdce a mozek, díky lepšímu zásobování nezbytnými živinami.

Další položkou na seznamu proč si dopřávat chřest, je jeho příznivý vliv na močový systém, prostatu a také stabilizaci hladiny krevního cukru.

Jak na něj

Chřest vybírejte vždy čerstvý. Poznáte ho podle pevně sevřených hlaviček a lesklého povrchu. Neměl by být gumový, ani okoralý na řezu a když ho budete chtít ohnout, nepřelomí se. Můžete také zkusit třít výhonky o sebe. Pokud uslyšíte zvuk připomínající skřípění, jsou rostliny čerstvé.

Před použitím chřest omyjte a odkrojte dřevnaté konce. Bílou odrůdu oloupejte celou až po hlavičku. Mladý zelený chřest nemusíte loupat vůbec, u staršího přibližně poslední třetinu rostliny.

Chřest na talíři

Pečte ho nebo grilujte na olivovém oleji zlehka posolený a opepřený. Tak z něj připravíte ideální přílohu k masu.

Uvařený chřest nakrájejte na malé kousky a přidejte do těstovin nebo salátů. Bohatě postačí blanšírování, to znamená, že chřest povaříte jen pár ve vroucí vodě, pak jej co nejrychleji zchladíte. Zachová si tak svou krásnou barvu a hlavně veškeré vitaminy a minerály. Čerstvý chřest je ale nejlepší konzumovat syrový, tehdy vynikne jeho neotřelá, lehce oříšková chuť.

