Předpovídání budoucnosti je staré tisíce let. Někdo k tomu využívá meditaci či křišťálovou kouli, jiní tarot nebo čajové lístky. Sedmašedesátiletá Jemima Packington z anglického městečka Bath ale spoléhá na chřest.

Tvrdí o sobě, že je jediná „asparamancerka” na světě. I přestože její metoda věštění vypadá komicky, má 75 až 90% úspěšnost. „Každý rok si své bývalé predikce procházím. Někdy se nějaká od reality odkloní, ale jen lehce,” vysvětluje.

Jemimim způsob předpovídání budoucích událostí je založen na vzorech, které chřest vytvoří po vyhození do vzduchu a dopadu na pevnou plochu. „Okamžitě v nich vidím příběhy. Je to podobné, jako když moje teta četla z usazenin na dně hrnečku,” vysvětluje.

Žena svůj talent objevila v osmi letech. Tehdy se jí začaly zdát sny, jež se později splnily. Sama se tak snažila zjistit, co se s ní děje. Jednoho dne ji spadl svazek chřestu na zem. Když se na něj podívala, ihned k ní „promluvil”.

Chřestová vědma

Nyní věštkyně připravuje předpovědi na každý rok. „Na dva dny si sednu, zavřu se, házím zeleninou a zapisuju odpovědi,” svěřuje se se svou technikou. Zaměřuje se především na britskou politiku, sport a královskou rodinu.

Na konci roku 2021 ji po jednom hodu dopadl chřest na zem ve tvaru zlomené koruny. Varovala tedy, že by se ve Spojeném království mohlo stát něco, co zasáhne celou zemi. Dokonce by mohlo jít o zdraví panovnice.

Když 8. září 2022 Alžběta II. zemřela, z tzv. Mystic veg se stala celosvětová celebrita. Její příznivci dohledali, že měla předpovědět také Brexit nebo vítězství Andyho Murraye ve Wimbledonu.

Co tedy asparamancerka vyčetla pro tento rok? Podle ní dojde ke změnám celosvětových režimů a události na Blízkém východě dosáhnou bodu zlomu.

„Lidé jsou již otrávení tím, jak s nimi jejich vlády zacházejí,” tvrdí. „Revoluce proto nastanou po celém světě v bezprecedentním měřítku a často tam, kde se to nejméně očekává. Jak v muslimských státech, tak i USA, které si zvolí svou první prezidentku v historii."

Rok 2024

Upozorňuje také, že mezi členy britské královské rodiny dojde k rozchodům a rozvodům. Díky tomu země zažije návrat k aktivní politice a princezna Anne, jediná dcera královny Alžběty II. a prince Philipa, bude přepracovaná.

Šok zažijí také sportovci, kteří na olympijských hrách v Paříži zcela propadnou. K otřesům má dojít i ve vzdělávacím systému Spojeného království.

Nastanou ale i pozitivní změny. Lidé si v roce 2024 začnou uvědomovat, že duševní zdraví, pohoda a skutečný svět je lepší než ten, jenž panuje za obrazovkami.

Internetoví influenceři tak ztratí své významné pozice. Tzv. namále budou mít veřejně známé osoby a celebrity. Řada z nich přijde o práci, jiné budou obviněny z nezákonných aktivit.

