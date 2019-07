Čím chřestí chřestýš: Jak vypadá, když rozříznete ocas tohoto jedovatého hada?

Patří k nejznámějším hadům a určitě jste ho mnohokrát slyšeli dělat jeho pověstný nebezpečný chřestivý zvuk ocasem. Jenže… Jak ho vlastně vydává? To je přesně otázka, na kterou se pokusila najít odpověď dvojice youtuberů Lincoln a Dan, kteří si pořídili ocas tohoto mrtvého hada a pustili se do zjišťování, jak to vlastně celé funguje. A k jejich překvapení, nenašli uvnitř žádné kuličky, jak čekali.

Chřestýši patří podle odborníků mezi nejdokonalejší hady. Rohovité články, které se jim tvoří na konci ocasu, společně tvoří takzvané chřestidlo. Tihle hadi to mají tak, že jim při každém svlékání jeden článek přibývá, ale zároveň se také články často ulamují, při boji, nebo když had někde uvízne.

Jak Dan s Lincolnem zjistili, zvuk, který had vydává, a jež bývá slyšitelný ve volné přírodě až na sto metrů, tvoří několik vrstev kůže, které had rozkmitá až na 50 kmitů za vteřinu. Jak vnitřek jeho ocasu vypadá, se můžete podívat v našem videu.

Zatím vám můžeme prozradit to, co pak zjistí Lincoln. „Smrdí to jako pes!"