Podzimní plískanice a klesající teploty s sebou přinášejí nejen barevné listí, ale i nevítaného hosta – chřipku. Toto virové onemocnění každoročně trápí tisíce Čechů a zatěžuje zdravotnický systém. Jak se před ní účinně chránit?

Chřipka není jen běžné nachlazení. Může způsobit vážné komplikace, zejména u rizikových skupin. Odborníci varují před podceňováním tohoto onemocnění a zdůrazňují význam prevence. Očkování, zdravý životní styl a dodržování hygienických zásad jsou klíčovými zbraněmi v boji proti chřipkovým virům.

Zákeřný nepřítel

S příchodem chladnějšího počasí se chřipkové viry začínají šířit rychleji. „Chřipka je mimořádně nakažlivá. Jeden nemocný člověk může nakazit až osm dalších osob,“ upozorňují lékaři. „Virus se šíří kapénkovou infekcí, tedy kýcháním, kašláním, ale i mluvením.“ Podle odhadu souvisí každoročně s chřipkou jen u nás zhruba 1 500 úmrtí. Viry jsou navíc známé svou schopností rychle mutovat, každý rok se proto objevují nové varianty, proti kterým naše imunita nemusí být dostatečně připravená. To je jeden z důvodů, proč je nejúčinnější zbraň, tedy očkování proti chřipce, nutné každoročně opakovat.

Nejúčinnější štít

Očkovat proti chřipce se u nás dává pět až deset procent dospělých a pět procent dětí, což je jeden z nejhorších podílů v Evropě. „Neexistuje stoprocentní ochrana, ale běžná, často spoluobčany opomíjená opatření. V první řadě oslabenější nebo nemocnější by se měli nechat včas očkovat. Pokud tak neučinili, tak nechodit v době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění či přímo chřipky do míst většího shromáždění lidí – koncerty, divadla, sportovní utkání atp., přijímat dostatek tekutin, nepřetěžovat se a mít dostatek spánku. Sám mohu doporučit tyto postupy a snažím se je uplatňovat i já,“ vysvětlil pro magazín Medical Tribune lékař Jiří Běhounek.

Zajímavostí je, že vakcína proti chřipce může mít i další pozitivní účinky. Některé studie naznačují, že může snížit riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice u starších osob.

Komplexní přístup k prevenci

Ačkoli je očkování klíčové, není to jediný způsob, jak se chránit. „Silná imunita je základem obrany. Dostatečný spánek, vyvážená strava bohatá na vitaminy a minerály, pravidelný pohyb a omezení stresu – to vše pomáhá našemu imunitnímu systému být v dobré kondici,“ tvrdí lékaři. Důležitou roli hraje i hygiena. „Pravidelné mytí rukou mýdlem a teplou vodou po dobu alespoň 20 sekund může výrazně snížit riziko přenosu viru.“ Je to vlastně podobné, jako u proticovidových opatřeních, která si všichni pamatujeme.

Když už chřipka udeří

I přes veškerá preventivní opatření se někdy nemoci nevyhneme. Jak v takovém případě postupovat? „Klíčový je klid na lůžku a dostatečný příjem tekutin. Horečku a bolesti lze tlumit běžně dostupnými léky, jako je paracetamol nebo ibuprofen. Antibiotika proti chřipce, která je virového původu, nejsou účinná a lékař je předepíše pouze v případě bakteriálních komplikací,“ vysvětlují odborníci. Léčbu můžeme doplnit i přírodními preparáty. Které se hodí?

„Bylinné přípravky nejčastěji s obsahem echinacey nebo lichořeřišnice. Z ostatních přírodních přípravků je dále účinné kolostrum. Samozřejmě vše lze doplnit vitaminem C, ale v lipozomální formě, která se dobře vstřebává,“ doporučuje lékař Ladislav Fildán.

Mýty a fakta

Kolem chřipky koluje řada mýtů, které mohou být nebezpečné. Jak už jsme uvedli, chřipku antibiotiky nevyléčíte a je zbytečné je předepisovat. Rozhodně byste však nakažení neměli chodit do práce.

„Rekonvalescence by měla trvat alespoň týden, i když se pacient cítí lépe už dříve. Předčasná zátěž může vést k závažným komplikacím, jako je zápal plic nebo zánět srdečního svalu,“ shodují se lékaři. „Dalším mýtem je, že očkování může chřipku způsobit. Vakcína obsahuje inaktivované viry, které nemohou vyvolat onemocnění.“ říkají lékaři.

Tak pamatujte! Včasná příprava a prevence vám mohou ušetřit týdny nepříjemných příznaků a případných komplikací. Buďte zdraví a užijte si podzim bez nevítaného virového společníka.

