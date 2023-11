Topmodelka Christie Brinkley oslaví v únoru kulaté narozeniny. Kolikáté, to by však nikdo neuhodl. Když tato topmodelka nedávno sdílela fotku v bikinách na sociálních sítích, lidé žasli. Christie se nebojí ukázat přirozený vzhled bez použití filtrů. Tipnete si, kolik této krásce bude?

Christie Brinkleyová zná možná recept na věčné mládí. Prozradí nám své tajemství? Možná v tomto novém videu:

Klíčem je cvičení a zábava

Bývalá supermodelka zastává fitness filozofii, v níž při cvičení prosazuje rozmanitost a zábavu, aby se zabránilo monotónnosti. „Klíčem k úspěchu je míchat věci, udržovat rozmanitost, začlenit cvičení do své rutiny a udělat jej zábavným,“ řekla časopisu Forbes a zdůraznila význam začlenění pohybů paží do všech aktivit s tím, že přispívá ke zvýšení energie a efektivity.

Christie Lee Brinkleyová se narodila 2. února ve státě Michigan a je ikonickou americkou modelkou, herečkou a podnikatelkou. Její cesta ke slávě začala, když ji objevil na pařížské poště fotograf Errol Sawyer. Od jejího náhodného objevení se pak Brinkleyová objevila na více než 500 obálkách časopisů. I dnes, když už se modelingu aktivně nevěnuje, nepřestává inspirovat svou nadčasovou krásou, výběrem módy a oddaností zdravému a aktivnímu životnímu stylu.

close info Profimedia zoom_in Christie Brinkley v roce 2016

Oceněná nadčasová krása

Brinkleyová si svou nadčasovou krásou získala četná uznání. Časopisy jako Allure a Men's Health ji označily za jednu z nejpřitažlivějších žen všech dob. Blond vlasy, modré oči, štíhlá postava a jemné rysy ji předurčovaly k obdivu mužů i žen.

Mimo svět modelingu se Brinkleyová projevila jako všestranná herečka, ilustrátorka, televizní osobnost, fotografka, spisovatelka, návrhářka a aktivistka za lidská práva, práva zvířat a ochranu životního prostředí. Jako tvář značky CoverGirl působila 25 let a měla jednu z nejdelších modelingových smluv v historii.

V roce 1994 čelila modelka nepřízni osudu, když přežila pád vrtulníku během lyžařského výletu v Telluride v Coloradu. O několik let později, v roce 2021, podstoupila kvůli přetrvávajícím bolestem kyčlí z havárie úplnou výměnu kyčelního kloubu.

Ale ani to jí na atraktivitě neubralo.

close info Kingkongphoto &, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74927310 zoom_in Christie Brinkley, 1998

Osobní život

Brinkleyové osobní život je stejně poutavý jako ten profesní. Byla čtyřikrát vdaná, přičemž nejvýznamnějším svazkem byl její vztah s hudebníkem Billym Joelem. Manželé, kteří zůstávají blízkými přáteli, spolu mají dceru Alexu Ray Joel. Čtvrté manželství Brinkleyové, s architektem Peterem Cookem, skončilo v roce 2008 velmi medializovaným rozvodem.

V oblasti zdraví a krásy je Brinkleyová i autorkou knihy o zdravém životním stylu, která se vyšplhala na první místo žebříčku bestsellerů The New York Times. Christie se věnovala také různým podnikatelským aktivitám, propagovala fitness vybavení, kosmetické produkty, prodlužování vlasů, šumivé víno a brýle. Její odhadovaný finanční majetek úctyhodných 80 milionů dolarů, především z investic do nemovitostí v Hamptons.

Brinkleyová se věnuje i filantropii. Od roku 1998 přispěla různým organizacím a kandidátům Demokratické strany částkou téměř 1 000 000 dolarů. Kromě toho aktivně podporuje práva zvířat prostřednictvím svého sdružení PETA a vedla kampaň proti cirkusu Ringling Bros. a Barnum & Bailey.

Odpověď na hádanku je tu

Přestože čas běží, Brinkleyová je stále krásná. A my vám to už prozradíme: Ač je to k nevíře, v únoru oslaví tato kráska 70 let!

close info Profimedia zoom_in Christie Brinkley před pár dny, v listopadu 2023

Brinkley je známá také svou aktivitou na sociálních sítích, včetně sdílení fotek, které zdánlivě odporují jejímu věku. I přes svou nespornou krásu, se často setkává s negativními komentáři hejterů. Přehlíží je s tím, že lidé, kteří se snaží kritizovat, možná hledají kompenzaci něčeho, co jim chybí.

Cesta Christie Brinkleyové z malého městečka v Michiganu až na vrchol modelingového a zábavního průmyslu není jen příběhem o kráse, ale také svědectvím o houževnatosti, všestrannosti a odhodlání pozitivně ovlivnit svět. I když Brinkleyová stárne, její vliv zanechává nesmazatelnou stopu v oblasti módy, krásy a filantropie.

Christie Brinkleyová, které chybí jen necelé tři měsíce do sedmdesátých narozenin, se svým módním výběrem stále vymyká věkovým normám.

