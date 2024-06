Externí autor 11. 6. 2024 clock 4 minuty

Přezdívají vám smolař roku? I když se snažíte sebevíc, přesto se vám smůla lepí na paty jako žvýkačka a nemůžete se jí zbavit? Jestli jste se narodili v následujících znameních zvěrokruhu, nejspíš za to ani tak úplně nemůžete...

Máte někdy pocit, že ať děláte, co děláte, štěstí se vám vyhýbá? Nejste sami. Někteří lidé zkrátka přitahují smůlu častěji než druzí. Buď mívají problémy ve vztazích nebo potíže s penězi, anebo zkrátka přitahují zdánlivě nesouvisející události jako rozbité auto na dovolené, vytopený byt či ztracené doklady.

Podívejte se, která znamení zvěrokruhu nejčastěji přitahují smůlu. Pokud mezi ně patříte i vy, zjistíte, co by se dalo pro odvrácení větších či menších nehod dělat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6)

Milí Blíženci, vaším plus je to, že jste velmi zvídaví a plni energie. A teď minus. Všechno chcete dělat současně, ideálně hned. Problém je v tom, že abyste stíhali, nemáte na jednotlivé činnosti dost času. Jenže ve spěchu se obvykle něco pokazí a malér je na světě. Nebylo by proto lepší, abyste se soustředili pouze na jednu věc a k té další přešli, jakmile budete mít první hotovou?

A to není jediný problém, který Blížencům přináší smůlu. Tohle znamení je totiž dost nerozhodné, dvě postavy v něm se neustále perou o to, co je lepší, aby nakonec tito lidé zůstali na jednom místě a neposouvali se dál. A když už, tak za dobrých rad rodiny nebo přátel.

Drazí Blíženci, chcete odvrátit životní smůly? Pak konečně vezměte rozhodnutí do svých rukou. Dělejte dospělé kroky a uvidíte, i když to ze začátku nejspíš nebude snadné, přesto se ze spirály smůly zcela nepochybně vymotáte.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Dalšími postiženými smůlou jsou Raci. Lidé narození v tomto znamení jsou nejenom velmi empatičtí, ale rovněž neskonale starostliví partneři a kamarádi. Neustále mají na zřeteli problémy svých blízkých a vzhledem k tomu bývají také dost oblíbení. Jenže, jak se často zabývají negativními věcmi, přestávají se na svět dívat optimistickým pohledem.

Ano, Raci jsou spíš více než méně pesimisté. Jakmile se jim něco přihodí, ale nejenom jim, všechno komentují slovy – to jsem čekal, věděl apod. Jistě uznáte, že to je doslova živná půda pro smůlu, kterou si svým postojem přitahují do života.

Další Rakův problém je ten, že neumí žít v přítomnosti, ale neustále se vrací k tomu, co špatného se stalo v minulosti. Rýpe se ve svých bolístkách, které mu ve větší míře způsobili druzí, a nedokáže se s některými událostmi vyrovnat ani po letech. Tak Raci ještě více zatápí pod negativním kotlem, takže vlastně ani není divu, že potkávají smůlu doslova na každém kroku.

Milí Raci, chce to vlít trochu optimismu do žil. A můžete začít třeba tím, že se odstřihnete od minulosti i od všech, kteří vás svými problémy stahují k negativnímu dnu. Uvidíte, že štěstí na sebe nedá čekat.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Říkáte si, co v tomto výčtu smolařů dělá ambiciózní Kozoroh, který přece musí mít jenom samou kliku? Už proto, že je tak moc disciplinovaný a snaží se neustále šplhat na vrchol? Chyba lávky.

Důvodem ke Kozorohově smůle je právě jeho ambiciózní povaha. Nikdy totiž není spokojený s tím, čeho dosáhl. A pokud něco pokazí, protože také on je „jenom“ člověk, obviňuje z toho nebe i peklo, které se proti němu spikly a posílají na něj samou smůlu. Přitom se v mnoha věcech Kozorohovi daří.

Vážení Kozorozi, možná by bylo dobré, abyste se přestali zaměřovat na to, co vám kdo udělal, ale soustředili se na pozitivní věci. Tím zmírníte tlak, nervozitu a napětí a konečně si uvědomíte, že onen pověstný pytel smůly je čistě váš výmysl.

