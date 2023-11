S Carlosem Rayem Chuckem Norrisem, legendárním americkým mistrem bojových umění a hercem, vás nemusíme jistě seznamovat. l jeho jméno je legendou, a dokonce i motivem pro nevyčerpatelnou studnici vtipů o nesmrtelném superhrdinovi. Jak však legendární Chuck vypadá nyní?

Carlos Ray Norris se narodil 10. března 1940 v Ryanu ve státě Oklahoma, takže je mu dnes přes osmdesát. Jeho dětství bylo poznamenáno rozvodem rodičů a finančními problémy. Nevyzpytatelné chování jeho otce podporovalo Norrisovu introverzi, která formovala jeho raná léta.

Norrisova cesta ke slávě je tedy stejně dynamická jako jeho bojové umění – proslavil se svými dovednostmi v Tang Soo Do, brazilském jiu-jitsu a judu. Navzdory jeho hollywoodské herecké pauze však jeho legenda žije dál.

close info Profimedia zoom_in Chuck Norris ve filmu MISSING IN ACTION, USA1984

„Zmizení Chucka Norrise“

V 65 letech se Chuck rozhodl ukončit seriálovou a filmovou kariéru. Fámy a šuškanda o zmizení Chucka Norrise z očí veřejnosti nechávaly fanoušky v napětí více než sedm let. Norris, kdysi neohrožený hrdina akčních filmů, se zdánlivě stáhl ze záře reflektorů, což vedlo ke spekulacím o jeho životě a stavu.

Ikona vyměnila slávu za lásku a rodinu

V roce 2012 potěšil Chuck Norris své fanoušky a předvedl nezdolného ducha ve filmu The Expendables 2: Zpátky do války, kde sdílel plátno s dalšími legendárními drsňáky. Po tomto posledním filmovém hurá se však s Hollywoodem rozloučil, a to z velmi romantického důvodu.

Jeho manželka Gena čelila zdravotním problémům, konkrétně diagnóze revmatoidní artritidy. Rutinní vyšetření magnetickou rezonancí, které mělo být neškodné, se změnilo v katastrofu, když injekce kontrastní látky vedla k selhání Geniných orgánů. Strach o manželčin život Norrise přiměl dát přednost rodině před slávou.

V posledních letech se kvůli tomu Chuck Norris zapletl do právní bitvy a žaloval farmaceutické společnosti o odškodné ve výši 10 milionů dolarů. Činí je odpovědnými za zdravotní utrpení způsobené sérem, které bylo Geně vstříknuto během magnetické rezonance.

Přestože filmové nabídky donedávna tvrdošíjně odmítal, následující zpráva fanoušky jistě potěší. Ještě jednou ukáže svou filmovou nesmrtelnost v chystaném snímku Agent Recon, fanoušci sympatického drsňáka by se tak měli dočkat nového filmu někdy v první polovině roku 2024.

close info Profimedia zoom_in Za propagaci práce texaských rangerů, dostal herec Chuck Norris čestné členství v jejich řadách. Stalo se tak, 2 prosince 2010.

Chuckova méně známá cesta

Vyprávění o Chucku Norrisovi přesahuje hranice stříbrného plátna. Možná i proto se jeho jméno objevuje v mnoha anekdotách známých po celém světě. Přitom jeho život rozhodně nebyl životem superhrdiny.

Chuck vyrůstal ve skromných poměrech, na hranici chudoby. Živil svou matku a dva mladší bratry. Původní touha stát se policistou se změnila, když vstoupil do armádního letectva, sloužil v Jižní Koreji a osvojil si bojová umění. Právě v armádě se mu začalo říkat Chuck a přezdívka už mu zůstala.

Když jeho mladší bratr Weiland přišel o život ve válce ve Vietnamu, tato tragédie znamenala jeden z nejtěžších okamžiků Chuckova života. Po skončení vojenské služby se začal učit bojovým uměním na matčině zahradě a vytvořil svůj bojový styl Chun Kuk Do. V letech 1968-1974 dominoval sportovním soutěžím a stal se neporazitelnou silou.

Chuckova nečekaná cesta do Hollywoodu

Přechod od výuky bojových umění v Los Angeles k hollywoodské hvězdě byl náhodný. Chuckova škola karate upoutala pozornost režiséra Steva McQueena, který Chuckovi připravil půdu pro debut na stříbrném plátně, kde debutoval v roce 1969 ve špionážním filmu The Wrecking Crew. Ke slávě ho katapultovala až role hlavního padoucha ve filmu Bruce Leeho The Way of the Dragon (1972). Brzy se stal vyhledávanou hvězdou akčních filmů a zejména v 80. letech bychom jen těžko hledali někoho, kdo by se mu na plátně v bojových uměních vyrovnal.

close info Profimedia zoom_in Neporazitelný Chuck Norris si letos v létě užíval čerstvého vzduchu a krás Slovenska ve Vysokých Tatrách. Doprovázela ho manželka Gena (60) a 21letý syn Dakota.

Život mimo stříbrné plátno

Kromě dobrodružství na plátně je Norris plodným spisovatelem, který se věnuje tématům od bojových umění a cvičení až po filozofii, politiku a křesťanství. V digitální éře našel Chuck Norris novou slávu díky již zmíněnému internetovému memu "Chuck Norris facts", který upozorňuje na humorné a smyšlené silácké výkony. Přestože je Norris sám nevytvořil, tento fenomén přijal a stal se mluvčím výrobků, které tato "fakta" zahrnují do reklamy.

Humorné "Chuckies" – memy a vtipy - z něj udělaly popkulturní fenomén.

Dnes je ikonický Chuck Norris symbolem bojových umění, filmového úspěchu a internetového fenoménu s dobrým humorem, což dokazuje, že jeho vliv sahá daleko za hranice stříbrného plátna.

A jak vypadá dnes? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: en.wikipedia.org, www.usmagazine.com, www.suggest.com, www.yahoo.com