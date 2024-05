Externí autor 19. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Tato legenda všech legend v březnu oslavila své již čtyřiaosmdesáté narozeniny. Chlapík, který je rychlejší než světlo, umí zabouchnout otáčivé dveře a jako jediný dokázal svoji babičku přesvědčit, že nemá hlad, se na tento věk ale rozhodně necítí. Co dnes dělá a jak vypadá?

„Víte, dnes je mi 84, ale cítím se na 48. Bůh vám všem žehnej,“ začal proslov k fanouškům na svém instagramovém profilu, kde zveřejnil v den svých narozenin video, kde zasazuje tvrdé rány do boxerského totemu. Kdo by totiž pochyboval o jeho fyzičce, má ihned ústa zavřená. „Cítím se dobře a zůstávám aktivní. Děkuji všem za úžasná narozeninová přání,“ napsal vřelá slova směrem ke svým sledujícím, kterých má na svém účtu přes jeden a půl milionu.

Díky jeho neuvěřitelnému životnímu elánu a skvělé fyzičce se po celém světě zrodila spousta vtipů, které jsou zřejmými oxymórony. Tedy dvě skutečnosti, které se navzájem vylučují. Příkladem mohou být třeba tato tvrzení:

„Chuck Norris dokáže založit oheň tím, že o sebe tře dvě kostky ledu.“

„Chuck Norris dokázal z Windows vymazat Koš.”

„Chuck Norris vyčerpal všechna data neomezeného tarifu,” a další.

Další variantou jsou ta tvrzení, která jsou spojená s jeho nezdolatelnou sílou a nezlomností: „Chuck Norris se nebojí covidu, ale covid se bojí jeho,” „Chuck Norris se jednou vzbudil tak rychle, že přistihl sám sebe, jak spí,” anebo „Děti chodí spát v pyžamu se Spidermanem. Spiderman v pyžamu s Chuckem Norrisem.” Fanouškovskou základnu má tento herec a sportovec stále dost velkou, a tak vtipy s touto tématikou neustále přibývají.

Korea, Chun Kuk Do a Bruce Lee

Ta fakta, která se ale rozporovat nedají (i když u Chucka Norrise nikdo neví) jsou ta, že se narodil jako Carlos Ray Norris Jr. 10. března 1940 v Oklahomě v USA. Jeho rodiče jsou irská baptistka a Indián z kmene Čerokézů. Vyrůstal ale jen s maminkou, protože se rozvedli. Jeho domovem byla Kalifornie, kde i později narukoval do armády. Jeho další kroky vedly do Koreje, kde poprvé poznal, co je to bojové umění.

Tam díky své píli i talentu získal hnědý pás v judu a v karate černý. Karate pak i vyučoval a dokonce vymyslel svůj vlastní bojový styl s názvem Chun Kuk Do. Stal se mistrem světa v karate a z tohoto trůnu ho nikdo nedokázal sesadit po dobu osmi let. U filmu se poprvé nachomýtl, když zastával funkci odborného poradce ve snímku Demoliční četa. Své skutečné umění ovšem předvedl až ve filmu Drak přichází, kde si zahrál spolu s Brucem Lee.

Walker, Texas Ranger

Největší slávu mu ale samozřejmě přinesl seriál Walker, Texas Ranger. Ten na televizních obrazovkách běžel v letech 1992–2001. V roli neohroženého a neporazitelného obránce všech nevinných duší si získal srdce mnoha diváků a od té doby se právě začaly objevovat i výše uvedené vtipy. Někdejší seriálový hrdina je už ale v „celebritím“ důchodu. Nicméně do něj odešel se stylem, kdy jeho posledním počinem byl film Expandables: Postradatelní 2. Snímek byl nad očekávání úspěšný, a Chuck Norris se neměl za co stydět.

Jak uvádí websuggest.com, někdejší texaský ranger dnes žije vcelku poklidným a obyčejným životem v americkém Texasu. Spolu s manželkou ale podnikají, mají vlastní vodárenskou společnost CForce a ve své neziskové organizaci KickstarKids učí malé nadšence karate.

Zdroje: suggest.com, hollywoodlife.com, evropa2.cz