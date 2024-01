Objevil se ve více než pěti desítkách filmů a pořadů, popularitu si získal jako seriálový texaský ranger Walker, známe ho z reklamních vánočních spotů našeho mobilního operátora. O jeho super schopnostech kolují vtipy. Víte proč? Víte o něm všechno, třeba proč si říká „Chuck“? Máme tu pár odpovědí.

To zvládne jen Chuck Norris

Ačkoli údajně sám vtipy nemá rád, vtípků a hlášek o něm jako drsňákovi a o jeho nadlidských schopnostech je plný internet. Už si zvyknul a nijak mu nevadí. Víte, jak vznikly? Jako satirická „fakta“ se objevila na americkém „humorném“ webu Something Awful jen jako jeden obyčejný příspěvek kolem roku 2005. Ten však zcela nečekaně strhnul obrovskou lavinu dalších. A stále jich přibývá. Zabydlely se v pop kultuře mnoha zemí. Norris se proto objevil nejen v domácích, ale několika evropských humorných reklamách. U nás, jestli si vzpomínáte, v předvánočním období před třinácti lety, kde není tradičně nepřekonatelný, naopak se potýká s potížemi.

Připomenout si Chucka v jedné z reklam si můžete na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Slabý, uzavřený a Chuck

Narodil se jako Carlos Ray Norris dne 10. března 1940 ve městě Ryan v Oklahomě. Dětství neměl snadné, otec hodně pil, rodina tak značně trpěla a Chuck byl proto velmi uzavřený, plachý a stydlivý. Ve škole v ničem nevynikal, byl slabý, nebyl nijak sportovně zdatný, školní výsledky byly spíš horší než průměrné. Spolužáci ho šikanovali, a to i proto, že mu v žilách koluje krev Čerokiů, která se mísí s irskou. Nijak se nebránil, ale uzavíral se ještě více do sebe. Ve svém vnitřním světě ale našel nezlomného ducha odhodlání.

V osmnácti vstoupil jako policista do letectva USA. Sloužil na základně Osan v Jižní Koreji. A tam začal trénovat korejské bojové umění Tang Soo Do, které vychází z karate. To nejen předznamenalo jeho hereckou kariéru, ale tam si také získal přezdívku Chuck. Mohli bychom hledat souvislost s bojovým uměním, ale je to mnohem prostší. Prostě mu tak začal říkat kamarád hispánského původu. Norrrisovo jméno Carlos je v angličtině Charles, a Karlům prý Hispánci zkráceně říkají Chuck. A tak mu začali říkat všichni a už mu to zůstalo, jak před několika lety vysvětlil v jednom rozhovoru sám Norris.

Chuck, tehdy ještě Carlos v 60. letech

Bojem do filmu

V roce 1962 byl se ctí propuštěn ze služby a vrátil se domů, do Torrance v Kalifornii, kam se matka s mladšími bratry přestěhovala po rozvodu. S hodností letce 1. třídy se uchytil jako instruktor letectví a ucházel se o práci policejního důstojníka. Zároveň se zdokonaloval v bojových uměních a začal ho i vyučovat. Brzy si otevřel vlastní školu a díky velkému úspěchu následovaly další. O dva roky později se zúčastnit soutěže v karate. V prvních letech sice zaznamenal sedm porážek a tři remízy, ale už v roce 1968 se stal mistrem světa v plnokontaktním karate a neporazitelným zůstal až do roku 1974, než tuto kariéru ukončil.

Své bojové umění předvedl na filmovém plátně

Je také držitelem černých pásů několika stupňů v kyokushinu, brazilském jiu-jitsu, judu a je velmistrem taekwonda 8. stupně. Sám vyvinul vlastní styl Chun Kuk Do, k němuž napsal kodex cti o deseti pravidlech. Obdržel mnohá ocenění, v roce 2005 byl uveden do Bojové síně slávy, o rok později se stal čestným členem „mariňáků“, tedy námořní pěchoty.

Texaský ranger Walker

A film? K tomu Norrise přivedl Steve McQueen, který jako mnoho jiných hollywoodských hvězd navštěvoval jeho kurzy. Poprvé se tak objevil v Zelených baretech (1968), jeho filmovou kariéru ale nastartovala až Cesta draka (1972), kde si zahrál po boku další legendy bojových umění a herecké hvězdy Bruce Leeho, kde „naživo“ a kontaktně oba předvedli svá umění. Odtud naše reklama „ona bruslí poprvé“, jestli si vzpomenete.

Bruce a Chuck ve skutečném boji v Cestě draka:

Zdroj: Youtube

A co ještě prozradit?

Že má na hollywoodském chodníku slávy svou hvězdu a je držitelem bezpočtu cen a ocenění a že je filmový producent a scénárista asi nepřekvapí, ani to, že podporuje různé organizace a nadace. Možná snad, že je i známý spisovatel, autor dvou románů a knih o bojovém umění, nebo že vytvořil a ve Walkerovi propagoval své vlastní džíny Action Jeans, jejichž kvalitní materiál a střih umožňoval jakýkoli pohyb nejen v boji.

Chuck ve filmu Zákon mlčení (1985)

Pramen zmíněných vtípků, které svědčí o jeho popularitě a velké přízni fanoušků tak můžeme hledat v jeho neporazitelnosti a bojových dovednostech. Jeden na závěr: Chucka Norrise jednou uštknul jedovatý had. Had po několika dnech ukrutných bolestí zemřel. Při natáčení seriálu Walker, Texas ranger ho skutečně uštknul chřestýš. Jak ale had dopadnul, se neví…

Chuck Norris, jeho žena a dvojčata Dakota Alan a Danielle Kelly žijí v texaské Navasotě na ranči Lone Wolf. Má také dům v texaské čtvrti Northwood Hills v Dallasu. Stále u filmu zůstává, letos ho na plátnech kin ho fanoušci uvidí v akčním sci-fi Agent Recon.

Tak vypadá Chuck Norris dnes

Zdroje: www.thefactsite.com, www.therichest.com, www.thecoolist.com, www.discoverwalks.com