Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Tenhle klučina v kovbojském není jen tak někdo! V době vzniku snímku kolem roku 1943 byste v něm jen těžko hledali pozdější hvězdu akčních filmů. Poznáte, o koho jde?

„Když jsem vyrůstal, mými hrdiny byli Roy Rogers a Gene Autry. Byli to čestní kovbojové, kteří vždy stáli na straně dobra,“ vzpomíná na slavné americké herce a jejich nejznámější role. „Tak se stalo, že jsem obdivoval hrdiny, kteří bojovali za spravedlnost.“ A jedním z nich se také stal – byť trochu jinak, než si jako malý představoval. Na filmovém plátně se stal skutečným hrdinou pro miliony lidí po celém světě.

Nelehké dětství

Narodil se v roce 1940 v malém městečku Ryan v Oklahomě. Vyrůstal bez otce, který rodinu opustil, když mu byly pouhé tři roky – zhruba v době, ze které pochází naše fotografie. „Bylo to těžké období. Matka se o nás starala sama a my jsme museli hodně pomáhat. Pracovala jako účetní, uklízečka, dělala cokoliv, aby nás uživila. Naučila mě, že není důležité, odkud pocházíte, ale kam směřujete. A naučila mě disciplíně a vytrvalosti. Bez toho bych nikdy nedosáhl toho, co jsem dokázal.“

Z mariňáka hvězdou

Po škole v osmnácti letech vstoupil do námořní pěchoty Spojených států. Právě tam se poprvé setkal s bojovým uměním, které se stalo jeho celoživotní vášní. „V Koreji, kam jsem byl vyslán, jsem objevil svůj životní směr. Začal jsem studovat tanksudo a uvědomil si, že bojová umění nejsou jen o fyzické síle, ale především o disciplíně mysli,“ svěřil se v autobiografii.

Po návratu z armády se intenzivně věnoval tréninku a brzy se stal mistrem světa v karate. Jenže jeho talent neunikl pozornosti Hollywoodu. „Trénoval jsem osm hodin denně, sedm dní v týdnu. Věděl jsem, že pokud chci být nejlepší, musím tomu obětovat všechno.“

Z ringu na plátno

První větší filmovou roli získal v roce 1972 ve snímku Cesta draka po boku legendárního Bruce Lee. Od té doby se objevil v desítkách akčních filmů, kde předváděl své umění. „Ale když jsem začínal v Hollywoodu, všichni mi říkali, že nemám šanci uspět. Byl jsem příliš tichý, příliš zdvořilý. Ale já věřil, že právě to může být moje výhoda,“ nechal se slyšet herec.

Spokojené manželství

Svou první velkou lásku potkal už ve škole, nakonec se vzali. Bylo to v roce 1958, jemu bylo osmnáct, vyvolené Dianne Kay Holechek o rok méně. O čtyři roky později se jim narodil syn Mike a v roce 1964 pak Eric. Manželství však nevydrželo a pár se rozešel v roce 1988 během natáčení filmu Delta Force po třiceti společných letech.

Podruhé se oženil v roce 1998. „Bylo to jako rána z čistého nebe, ale tentokrát jsem byl zasažen Amorovým šípem, ne pěstí protivníka,“ řekl herec o seznámení s pozdější manželkou Genou, která má irské a indiánské kořeny. Radost jim udělala dvojčata – Dakota Alan a Danilee Kelly.

Nejznámější role

Už tušíte, kdo to rozdává rády v akčních filmech? Naposledy vám poradíme – Walker, Texas Ranger – muž mála slov a mnoha rychlých pohybů bojující proti kriminalitě na americkém Jihozápadě. To je jeho asi nejznámější seriálová role z let 1993–2001.

Ano, tipujete správně! Hercem, jehož jméno jste měli uhádnout, je Chuck Norris (84). Muž, který dokáže napočítat do nekonečna. Dvakrát. „Věřím, že každý člověk má potenciál stát se hrdinou. Stačí jen najít odvahu a sílu v sobě samém,“ říká tentokrát bez nadsázky.

Zdroje: www.frews.cz, magazine.fighttimes.com, faroutmagazine.co.uk