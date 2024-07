Externí autor 31. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

O nikom jiném na světě nekoluje tolik legend jako o Chucku Norrisovi. Když se ale vypráví, že Chuck Norris přišel o panictví dříve než jeho otec, má vůbec rodiče? Má. A jeho maminka dokonce letos oslavila už sté třetí narozeniny! Vypadá to, že tato rodina je skutečně neskutečná.

Jednou z dalších legend, která se o Chucku Norrisovi vypráví je i ta, že nemůže zemřít, protože sama Smrt se ho bojí. Chuck Norris ovšem nevypadá ani že by se chystal do rakve, co víc, vypadá to, že se Smrtka bojí i jeho maminky. Ta letos v květnu totiž z dortu sfoukávala už neuvěřitelných sto tři svíček.

Wilma Norris Knight, jak se Chuckova maminka jmenuje, se narodila 24. května 1921. Už jako šestnáctiletá se provdala za Chuckova otce a měli spolu tři děti. Jenže muž ji brzy opustil a ona zůstala na výchovu malého Carlose a jeho dvou bratrů úplně sama.

Maminka je příkladem vytrvalosti a víry

Nyní, když už i samotný Chuck Norris ví, zač je toho loket, co se týká života, svou maminku obdivuje ještě více. Podle jeho slov je ztělesněním vytrvalosti a víry. Jako svobodná matka to rozhodně neměla jednoduché a Chuck, který byl z trojice dětí nejstarší, tak často zastával právě roli chybějícího otce.

„Maminka je příkladem vytrvalosti a víry. Musela ustát smrt celé své biologické rodiny, svých dvou manželů, nevlastního syna, dvou vnoučat a mého bratra Wielanda, který zahynul ve válce ve Vietnamu 3. června 1970,“ prozradil slavný herec ve článku na WorldNetDaily.com.

To ovšem nebylo vše, co si pro ni život, v jejím případě dost krutý, přichystal. Wilma měla opakovaně rakovinu a musela podstoupit kolem třiceti různých operací. I přesto se jí ale podařilo vždy zákeřnou nemoc porazit, a tak se i dnes může těšit z krás tohoto světa, a hlavně z lásky jejího syna Chucka, který ji neváhá velebit a vyzdvihovat, kam jen přijde.

Chuck Norris si moc dobře uvědomuje sílu, která proudí tímto světem. Věří, že vše, co se děje, má svůj důvod, a co se má stát, se stane. Své mamince kromě toho, že mu dala život, vlastně tak podle něj vděčí i za to, že potkal svou osudovou ženu.

Byla doma a modlila se za můj úspěch

„Když jsem se narodil, málem jsem zemřel kvůli komplikacím. Když jsem málem ztratil duši kvůli Hollywoodu a málem jsem přišel o své finance, když jsem jako mladý muž zakládal studia karate a cestoval po celé zemi, abych prodával vlastní filmy do kin, byla doma a modlila se za můj úspěch. Dokonce se za mě modlila, abych si našel ženu, která by mi změnila život, a fungovalo to! Svou pravou lásku Genu jsem potkal, když jsem natáčel Walker, Texas Ranger,“ popsal legendární Ranger vše, v čem mu svou vírou pomohla jeho vlastní maminka.

Vypadá to tedy, že jsme přeci jen našli skulinku v dokonalosti Chucka Norrise. Pokud má tento nesmrtelný, neporazitelný, nepolapitelný a všechna „ne-“ na světě borec nějakou slabinu, je to jeho maminka. Svou nehynoucí lásku jí ostatně prokazuje každoročně na její narozeniny, kdy k fotce na sociálních sítích vyšle do světa i mnoho dojemných vzkazů.

Wilma vypadá ve svých sto tři letech naprosto báječně, a tak můžeme jen doufat, a zároveň Chucku Norrisovi přát, aby jí nějaký ten pěkný vzkaz k narozeninám mohl poslat i na budoucí rok.

Jak skvěle se dá vypadat i po stovce se můžete v podání Wilmy Norris Knight podívat v naší galerii.

