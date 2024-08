Externí autor 24. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Když se řekne jméno Chuck Norris, také se vám vybaví ten drsný, neporazitelný akční hrdina, který dokáže jednou ranou složit snad i slona? Legendární herec a mistr bojových umění však už dávno není tím mladým dravcem, kterého jsme znali z filmů.

Čas se nezastavil ani pro Norrise, i když řada vtipů s ním říká opak. Ve svých 84 letech tak patří mezi zasloužilé veterány Hollywoodu. Ale navzdory svému věku stále dokáže překvapit – a to nejen neuvěřitelnou vitalitou, ale i tím, s jakou krásou po boku žije.

Kráska po boku

Gena O'Kelley, Norrisova – druhá manželka, je totiž žena, která by mohla směle konkurovat i o polovinu mladším modelkám. Ačkoliv už přesáhla šedesátku, klidně byste jí mohli hádat o dvacet třicet let méně. Štíhlá postava, zářivý úsměv a jiskra v očích – to jsou věci, které z ní dělají skutečnou ozdobu po boku slavného herce.

Chuck Norris se s ní seznámil v roce 1997 za poněkud pikantních okolností. „Byl jsem zrovna na schůzce s jinou ženou, když jsem Genu poprvé spatřil. V tu chvíli jsem věděl, že jsem ztracený,“ vzpomíná dnes s úsměvem. A měl pravdu. O rok později, v listopadu 1998, si ji vzal za ženu, čímž započala nová kapitola jeho života.

Láska bez hranic

Jejich vztah je důkazem toho, že láska nezná hranice. Přestože je mezi nimi více než dvacetiletý věkový rozdíl, jejich pouto je silnější než kdy jindy. „Podporuje mě ve všem, co dělám, a zároveň mi dává sílu pokračovat i v pokročilém věku,“ tvrdí Norris. A není divu. Gena je nejen krásná, ale také inteligentní a charismatická osobnost. Spolu s Chuckem se věnují charitativní činnosti a podporují řadu dobročinných projektů.

Na sociálních sítích se to jen hemží komentáři obdivujícími její krásu a vitalitu. „Jak je možné, že vypadá tak mladě?“ ptají se mnozí. Odpověď je jednoduchá – zdravý životní styl, pozitivní přístup k životu a samozřejmě láska. Dlouholetý texaský ranger, který stále umí hrát jen dva druhy obličejů -–naštvaný a hodně naštvaný, zplodil celkem 5 dětí. Nejstaršímu synovi je 58 let a nejmladší dvojčata, kterým je 19, by mohla být jeho vnoučaty. Ty má právě s Genou.

Nesmrtelné vtipy

A přestože Chuck už dávno není tím neohroženým mladíkem z akčních filmů, jeho životní elán a energie jsou stále obdivuhodné. „Možná proto se kolem nás točí tolik vtipů o mé nesmrtelnosti.“

Když už jsme u těch vtipů – víte, jak Chuck Norris slaví narozeniny? Jednou snědl dort dřív, než mu stihli říci, že je v něm striptérka. Ale vážně, herec oslavu obvykle tráví v kruhu rodiny a nejbližších přátel.

A Gena je vždy tou, která celou oslavu zorganizuje do posledního detailu. „Chuck si zaslouží to nejlepší,“ říká. „Je to muž, který dal světu tolik, a já jsem šťastná, že mu mohu aspoň něco málo vrátit.“ Jejich vztah tak zůstává inspirací pro mnohé páry, bez ohledu na věk.

Tak až příště uslyšíte vtip o tom, jak Chuck Norris nenosí hodinky, porazil čas a sám o něm rozhoduje, vzpomeňte si na to, že za všechno může jeho žena.

