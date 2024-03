Známe ho z filmů, seriálů, a i ti, kteří neviděli ani jeden, jistě slyšeli jeho jméno. Stačí říct jednu z desítek rolí a nemusíte hádat. Do Hollywoodu ho nepřivedla láska k herectví, ale umění, ve kterém je legendou. Nahlédněme do jeho osobního života, možná se dočtete něco, co jste ještě nevěděli.

V oklahomském Ryanu

Dětství pěkný mladík z úvodní fotky neměl lehké už od doslovného „malička“. Jak vzpomíná ve své knize (Against All Odds: My Story) jeho mamince Wilmě bylo pouhých osmnáct, když se dral na svět sedm, pro ni neuvěřitelně dlouhých, těžkých a vyčerpávajících dnů, kdy málem přišla o život. Malý klouček, když se dne 10. března 1940 narodil, následující týden skončil v péči nemocničních lékařů. Přestože mu moc šancí nedávali, možná se už tehdy i sám pral o svůj život a vyhrál ho. Dostal křestní jméno po rodinném duchovním, reverendu Carlosovi a po otci Rayi Deeovi.

Ten prošel druhou světovou válkou a po ní se se mu nedařilo uchytit. Živil se jako automechanik, řidič taxíku, autobusu i trucku a vzpomínky na válečné útrapy řešil alkoholem. Rodina tím značně trpěla, často se stěhovali a malý Carlos se za otcovo chování i těžké finanční problémy rodiny styděl. Jako dítě kvůli tomu byl velmi uzavřený a stydlivý až tak, jak popsal ve výše zmíněné knize, že nebyl schopen nahlas odrecitovat nahlas ani básničku. Žákem byl průměrným, nevynikal v žádném předmětu, a to dokonce ani v tělesné výchově, ačkoli ho „tělesná zdatnost“ později proslavila.

Každou sobotu utíkal do kina na kovbojské filmy, jichž stateční hrdinové se stali (aniž by si to jeho dětská dušička tehdy uvědomovala) jeho životní i filmovou předlohou a pochopil, že nemůže plakat v koutě. Možná už tehdy se jeho životní cestičky začaly proplétat, až ho zavedly do Hollywoodu.

Napoví odbočka do rodinného alba?

Poprvé se oženil v 18 letech se svou středoškolskou láskou, o rok mladší Dianne Kay Holechek. Ještě než se stala matkou jejich dětí, on měl milenecký vztah s dívkou Johannou, která, jak s hanbou přiznal ve své vzpomínkové knize, neměla tušení, že je ženatý. Ze vztahu pochází dcera Dina (*1960), ke které se herec hlásí a má s ní dodnes hezké vztahy.

Z prvního manželství má syna Michaela (*1962), který se vydal v hereckých stopách svého otce, zahrál si s ním dokonce v několika filmech i seriálu, který otce proslavil. U filmu začínal jako kaskadér, stejně jako jeho mladší bratr Eric (*1964), který má na svém kontě kaskadérských rolí více než stovku, ale zahrál si i ve filmech, třeba Vetřelci. A malá zápletka: Mladší bratr jejich otce Aaron Dee (*1951), dnes filmový režisér a producent, také začínal jako filmový kaskadér. Hercův druhý mladší bratr Wieland zemřel ve válce ve Vietnamu.

Manželství s Diannou skončilo v roce 1989 rozvodem. Po deseti letech náš hádankový herec spojil manželský slib s Genou O'Kelleyovou, s níž je dodnes. Spolu mají dvojčata Dakotu Allana a Danilee Kelly (*2001). Jak bratr, tak sestra, se sice před kamerou mihli, ale po záři reflektorů netouží. Přesto svého otce následují a ve svém mladistvém věku se chlubí černými pásy bojového umění, které jejich otce přivedlo na stříbrné plátno.

Skok zpět

Jeho jméno již není třeba tajit. Po střední škole vstoupil do U.S. Air Force, kde na základně Osan v Jižní Koreji sloužil jako policista. Když zjistil, že není schopný zvládnout ani rvačku opilců v baru, vzpomněl si na své dětské hrdiny. Věděl, se že musí umět „nepříteli“ postavit a začal se věnovat tamnímu bojovému umění. Po návratu domů se zdokonaloval v karate a dalších bojových sportech. Na konci 60. let vyhrával turnaje, šestkrát po sobě se stal šampionem karate, přidal i titul mistra světa a bojovník roku. Tak stal se „neporazitelný“. Více o jeho mistrovství, jak se dostal na stříbrné plátno a jak přišel ke jménu, pod kterým ho známe, si můžete připomenout v naší rubrice.

Závěrem ještě zmíníme, že v 80. letech, když byl na vrcholu své filmové slávy, spolu se společností Ruby-Spears vytvořil animovaný seriál Chuck Norris: Karate Kommandos, kde jako kreslený hrdina bojuje s padouchy.

Na krátkou ukázku se můžete podívat na následujícím videu:

Jeho jméno tedy už znáte, a seriál, ve kterém hostoval i jeho syn, a který našeho herce proslavil, je Walker, Texas Ranger. Jeho producentem byl Aaron Norris. Představitel Walkera Chuck Norris je držitelem řady černých pásků, ocenění a autorem mnoha publikací. A také čestným texaským rangerem.

