Sledování denního počtu kroků se stalo běžnou praxí. Pomáhají nám v tom chytré hodinky, aplikace a chytré mobilní telefony. Sledování počtu kroků není jen technologický trend, ale i cenný ukazatel naší každodenní fyzické aktivity, který je v souladu s doporučeními lékařů pro zdravější život.

Proč je počet kroků důležitý? Pravidelný pohyb přináší řadu výhod, od zlepšení krevního oběhu a zdraví srdce, až po podporu hubnutí a snížení rizika chronických onemocnění. Měření aktivity prostřednictvím kroků poskytuje hmatatelný ukazatel, který vám umožní zjistit, že splňujete své denní pohybové potřeby.

close info Shutterstock zoom_in Cvičit můžete v každém věku a udržovat se tak ve formě.

Mýtus kolem 10 000 kroků

Ačkoli je cíl 10 000 kroků často propagován, ideální počet se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou věk, zdravotní stav a fyzické schopnosti. Důraz by měl být kladen spíše na individuální pohodlí a celkovou pohodu než na pevně stanovený počet kroků. Stejně tak je důležité, po jakém terénu, kdy a jakou rychlostí půjdete.

Doporučené kroky podle věkových skupin

Porozumění doporučenému počtu kroků pro různé věkové skupiny poskytuje cenné informace o udržování zdravého životního stylu.

Osoby mladší 18 let, tedy děti a dospívající obecně, vyžadují více kroků, a to v rozmezí od 6 000 do 15 000 kroků denně. Neexistuje však univerzální přístup, protože individuální potřeby a aktivity se liší.

Po vstupu do dospělosti se může počet kroků denně přirozeně snižovat. I když 10 000 kroků zůstává dobrým měřítkem, jsou přípustné odchylky. Osoby se zdravotním stavem ovlivňujícím pohyblivost by se měly poradit s lékařem. Pro ty, kteří se zaměřují na kondici nebo hubnutí, je prospěšné usilovat o více než 12 000 kroků.

Pokud vám však jde o zhubnutí, stačí i méně kroků, ale rychlost, intenzita a hlavně pravidelnost jistě přinesou ovoce.

Video se 3 miliony zhlédnutími o tom, kolik kroků byste měli denně ujít, abyste zůstali zdraví, můžete vidět zde:

Zdroj: Youtube

Jak je to ve 40, 50 a po šedesátce?

S přibývajícím věkem se přijatelný počet kroků obvykle pohybuje v rozmezí 3 000 až 10 000 kroků. Přizpůsobení cíle na základě úrovně aktivity a zdravotního stavu zajišťuje realistický a přínosný cíl.

„Ve čtyřiceti letech jsme většinou ještě poměrně fit, proto je ideální hranice 10 až 12 tisíc kroků. Po padesátce záleží také na našem stavu a na tom, jak se cítíme, ale hranici bych ani zde příliš nesnižovala. Až po 65 letech věku bych doporučovala seniorům ujít mezi 3 až 10 tisíci kroky, samozřejmě v souvislosti na jejich zdravotním stavu,“ říká pro dotyk.cz lékařka Zdena Tichá.

Jaké aktivity provozovat?

Pro ty, pro které je dosažení denního počtu kroků náročné, může zavedení určitých návyků znamenat významný rozdíl. Vyhraďte si čas na každodenní procházku a zařaďte ji do svého denního režimu. Využívejte přestávky, například v době oběda, k procházkám venku.

Zařaďte si v práci stůl na stání, abyste byli aktivní i během pracovní doby. Chůze na místě během práce může přispět k dosažení cílů v počtu kroků.

Choďte hodně po schodech. Vyberte si je místo výtahů nebo eskalátorů, ať už v práci, nebo při vyřizování záležitostí. Docílíte tak jednoduché změny s výrazným dopadem. Přeměňte i své telefonní hovory na příležitost k pohybu. Během pracovních hovorů nebo běžných konverzací vstaňte a pohybujte se po místnosti. A nakonec i auto můžete zaparkovat strategicky – zaparkujte o něco dále od cíle své cesty, a podpořte tak další chůzi. Pokud se nacházíte poblíž, zvažte, zda byste neměli jít celou cestu pěšky.

close info Shutterstock zoom_in Chůze-fenomén pro zdraví.

Zázraky každodenní chůze

Chůze není jen o dosažení počtu kroků, ale nabízí celou řadu zdravotních výhod. Jsou jimi:

· Kardiovaskulární kondice: Pravidelná chůze přispívá ke zlepšení zdraví srdce.

· Duševní pohoda: Chůze podporuje duševní zdraví, snižuje stres a zlepšuje celkovou pohodu.

· Regulace hmotnosti: Zařazení chůze do běžného režimu pomáhá při hubnutí a regulaci tělesné hmotnosti.

Nezapomeňte, že chůze je pouze jedním z aspektů zdravého životního stylu. Vaše úsilí doplňuje výživa těla správnými potravinami a hydratace. Pokud je vaším cílem hubnutí, obraťte se na naše odborníky na zdraví, kteří vám doporučí individuální počet kroků na míru.

Na zajímavé video v češtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zdroje: ireceptar.cz, www.womenshealthmag.com, www.verywellfit.com, www.hollandandbarrett.com, www.quora.com