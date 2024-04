Externí autor 21. 4. 2024 clock 3 minuty

Je obecně známo, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. A je také nejzdravější, protože při něm zapojujeme všechny partie těla. Samozřejmě v případě, že ji provádíme správně. Jak tedy zařadit chůzi do svého každodenního programu a kolik kroků je tak akorát?

Pravidelný pohyb nabízí našemu tělu nespočet výhod. Od úpravy váhy, přes zlepšení krevního tlaku, až po snížení rizika některých chronických onemocnění. V případě chůze je navíc velkou výhodou, že prostřednictvím chytrých náramků či hodinek můžete snadno změřit úroveň pohybové aktivity v krocích. Máte tak dokonalý denní přehled o tom, kolik jste toho pro své tělo udělali dobrého.

10 000 kroků denně?

Možná jste už slyšeli, že v rámci zdraví byste měli každý den ujít 10 000 kroků. Víte, že tahle často opakovaná mantra vyrostla z desítky let staré marketingové kampaně na japonský krokoměr? Doba i vědecká bádání postoupila, přesto se na přesném čísle neshodnou ani vědci. Navíc se ukazuje, že s přibývajícím věkem můžete udělat kroků méně a přesto budete stále těžit z pozitivního vlivu na zdraví.

Proč chodit?

Z analýzy výzkumu, kde se řešila tato otázka, publikované v magazínu Lancet Public Health, vyplývá, že riziko předčasné smrti se snižuje se zvyšujícím se denním počtem kroků. Například lidé, kteří ušli asi 5 800 kroků denně, měli o 40 procent nižší riziko předčasné smrti ve srovnání s těmi, kteří udělali nejméně kroků, tj. asi 3 600 za den.

Kroky versus věk

Nemusíte si dělat nic z toho, že jste neušli 10 000 kroků. Pro každou věkovou kategorii existuje rozmezí, kam se zcela nepochybně vejdete. Pokud jste ve věku 18-59 let, váš krokový rozptyl by měl být mezi 7 000 až 10 000 kroky denně. Dospělým nad 60 let bude stačit 6 000 až 8 000 kroků denně.

Různé studie řešily i vliv intenzity kroku na zlepšení či udržení zdraví. Zajímavé je, že v tomhle ohledu se neobjevila žádná významná souvislost. Dá se tedy říci, že vlastní tempo je pro zdravotní přínos plně dostačující.

Kde vzít kroky?

Ne vždy se nám podaří ukradnout z denního nabitého rozvrhu alespoň půl hodiny na procházku. Víte ale, že do stanoveného počtu kroků se počítají i ty, které ujdete v aktivním zaměstnání? Pokud celý den sedíte v kanceláři, zkuste cestou z práce vystoupit třeba o dvě stanice dřív a zbytek dojít pěšky. Nejenom, že se zbavíte nánosu celodenního stresu, takže vám poděkuje vaše psychika, ale současně uděláte něco pro své fyzické zdraví.

Každý krok se počítá

Splnění krokového denního limitu je vysoce individuální záležitost. Hodně záleží aktuálním zdraví, věku a také na tom, zda jste zvyklí se pravidelně pohybovat. V každém případě je dobré vědět, že s postupným zvyšováním o 1000 kroků denně oproti výchozí hodnotě, podle řady studií, dochází ke značnému snížení rizika úmrtí. A to je skvělá zpráva.

Jak začít chodit

Pokud jste nebyli nějakou dobu fyzicky aktivní, začněte pomalu. Postupně zvyšujte počet kroků a nebojte se zkusit zvýšit i tempo. Při pohybu naslouchejte svému tělu. Na začátku můžete vnímat mírnou ztuhlost a určitý fyzický diskomfort. Neměli byste ale cítit bolest. Jestliže při chůzi mluvíte, ale nedáte zpěv, jdete vhodným tempem. Pokud nedokážete dokončit větu, jdete příliš rychle. Mírně zpomalte.

Zdroje: howdyhealth.tamu.edu, www.thelancet.com