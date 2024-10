Hádanky a hlavolamy jsou nejen zábavnou kratochvílí, ale především tréninkem pro naši hlavu a paměť. Díky nim posilníme kognitivní funkce a třeba si najdeme nové přátele.

Hádanky a hlavolamy

Hádanky a hlavolamy jsou druhem mentálního cvičení podporujícím naše duševní zdraví a zdraví našeho mozku. To by pro každého z nás mělo být prioritou. Jen vitalita mozku nám může zajistit dlouhý a spokojený život.

K tomu, aby mozek fungoval, jak má, je nutná prevence. Patří sem zejména zdravý životní styl, tj. zdravá strava a pravidelný pohyb, ale také vyhýbání se rizikovým faktorům.

Mezi ně patří zejména kouření a alkohol. Dalším faktorem, který bychom si měli pohlídat, je nečinnost mozku. Laicky řečeno to znamená, že náš mozek nesmí zlenivět.

Jako každý sval našeho těla se musí neustále hýbat. Musí mít dostatečně dobře zatěžovaný, aby pracoval, jak je potřeba.

Nenechte se však mýlit. Přečtením jedné stránky vaší oblíbené knihy nebo luštěním stále stejné křížovky neustále dokola, svému mozku nijak nepomůžete. Stejně jako u cvičení v posilovně, i zde je třeba hledat variabilitu a trénink čas od času proměnit.

Co je na obrázku špatně?

Je to jediná možná cesta, jak si zachovat vitalitu mozku na dlouhé roky dopředu a i v pokročilém stáří si užívat plnohodnotný a spokojený život. Pohlídat bychom si měli také zdraví svých cév. Podle odborníků vše, co je dobré pro cévy, je dobré i pro mozek.

Najdete skrytá zvířata?

Pro zdraví mozku je také důležité, abychom se co nejvíce obklopovali lidmi. Abychom nezůstali sami. Sociální izolace je v tomto směru zabijákem mozkových buněk.

Dostatečný sociální kontakt nás nutí komunikovat a přemýšlet. Zapojit se do diskuzí, vzdělávat se a také potkávat nové lidi, ze kterých se mohou rekrutovat přátelé.

Každý s kým se potkáme, nás obohacuje. Nejen o své názory, ale i vědomosti a další – pro mozek důležité – poznatky, které brání mozkové neaktivitě. Pokud vám na vašem mentální zdraví skutečně záleží, něco pro vás máme. Přinášíme vám jedinečnou hádanku, ve které musíte určit, co je na obrázku běžkyně špatně.

Stihnout to ale musíte do 5 vteřin. To se podle odborníků povede jen 5 % zúčastněných. Pokud se mezi ně zařadíte, pak vám patří veliká gratulace a pokud ne? Nevadí.

To, co bylo nutné na obrázku objevit, tedy to, co na něj není správně, je stín. Ten se nachází jen u běžkyně, odpadkový koš, lavička a dokonce ani stromy žádný nemají.

