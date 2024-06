Je považován za jeden z nejodvážnějších filmů naší historie. Jeho tvůrci se totiž rozhodli, že Járovi Cimrmanovi, do té doby pouze fiktivní postavě, dají konkrétní tvář. Kuráž se vyplatila. Snímek z roku 1983 patří do dnešní doby mezi divácky nejoblíbenější. Ani jemu se ale nevyhnuly drobné omyly.

Nápad udělat film o univerzálním českém géniovi, měli zakladatelé divadla Járy Cimrmana v hlavě dlouho. Nebyli si ale jistí, jak ho zrealizovat.

„Věděli jsme, že našemu Mistrovi svědčí, když jeho podobu přenecháme divákově fantazii. Uvažovali jsme tedy, že by kamera zastupovala jeho oči nebo že bychom ho viděli jen zezadu a z velké dálky,” řekl Zdeněk Svěrák.

Pak ale tvůrci usoudili, že v rozměrech celovečerního filmu by tyto návrhy neobstály. „Rozhodli jsme se proto pro klasický tvar životopisného snímku, jehož hrdina skrýván nebude.”

Otázkou však bylo, kdo by ho měl hrát. Padaly návrhy, že by se mělo jednat o někoho neznámého a neokoukaného. I když byl scénář téměř hotový, stále nebylo jisté, kdo se tohoto nelehkého úkolu zhostí.

„O tom, že to nakonec budu já, jsem se dozvěděl z rádia, v němž měl Láďa Smoljak rozhovor. Vůbec to se mnou nekonzultoval. Měl jsem z toho ale obrovskou radost,” uvedl dnes již osmaosmdesátiletý Svěrák.

Jára Cimrman ležící spící

Nakonec tak vznikl film, jenž ukazoval ty nejdůležitější události, které údajně formovaly Cimrmanovu osobnost, ale dokonce také ty, které formoval on sám.

A nebyl by to Svěrák se Smoljakem, kdyby části jejich promyšleného scénáře nezlidověly. Mezi nejpopulárnější hlášky tak patří například úvodní slovo průvodkyně: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.” nebo „Teď... teď tu byl.” či „Na čem pracujete doktore Čechove? Píši dvě sestry. A není to málo Antone Pavloviči?”

I přestože je tento snímek promyšlený do nejmenších detailů. Ani jeho zkušeným autorům se nepodařilo vychytat některé chyby, kterých si fanoušci všimli.

Chyby ve filmu

První z omylů se objeví již kolem třinácté minuty snímku, ve scéně, kdy mladý Cimrman ještě coby studentka dívčí školy, běží pro suché šaty učitelce, která spadla při pouštění věnečků do Vltavy. V podloubí je patrný symbol míru – logo hippies.

Moderní vychytávky lze spatřit i v záběru, v němž arcivévoda František Ferdinand d'Este jede kočárem na zámek Konopiště. Za polem stojí dva sloupy vysokého elektrického vedení.

Zdroj: Youtube

Historický omyl se ukázal během scény, při níž dvojník Františka Ferdinanda d'Este klade Františku Josefu I. podmínku : „P.S.: Naučím se česky.“ Ten však, podle dochovaných textů, uměl naši mateřštinu skvěle.

Poslední chyby si všimnou jen fajnšmekři s hudebním vzděláním. Ve chvíli, kdy Cimrman navrhuje Johannu Straussovi synovi, aby orchestr zůstal v A-dur, harmonie ve skutečnosti přechází z D-dur do A7.

Zdroje: www.is.muni.cz, www.cs.wikipedia.org, www.fdb.cz, www.lifee.cz, www.csfd.cz