Být matkou je asi největší výzva v životě. Každá žena se chce s touto úlohou vypořádat bez ztráty kytičky. Jenže ne každé se to podaří. A co vy. Jaká jste matka? Děláte chyby ve výchově? Podívejte se, co říká náš horoskop.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Energické a především impulzivní Beraní matky umí vybuchnout natolik hlasitě, že jejich děti hledají, kde nechal tesař díru, aby prchly před nepříjemným řevem. Omlouvat se tyhle ženy chodí i s odpustkem v podobě dárečku.

Jenže škoda již byla napáchána. Aby vám to váš potomek milé dámy nespočítal v dalším kole, kde se bude řešit, co s vámi v seniorském věku, snažte se své emoce od teď krotit.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Ženy narozené ve znamení Býka jsou sice obětavé a zodpovědné, otázkou ale je, kam zejména svou posledně jmenovanou vlastnost promítají.

Jejich děti si zas tak moc nemohou stěžovat, protože doma mají uklizeno a navařeno. Tím zásadním problémem ovšem je Býčí přísnost a konzervativnost. Drahé maminky, zkuste svým dětem důvěřovat nebo z nich vychováte nesamostatné jedince, což se vám může v budoucnu pěkně vymstít.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Matka narozená ve znamení Blížence své děti sice miluje, na druhou stranu bývá v péči o ně dost nedbalá. Takže se pak stane, že do krabičky se svačinou mu sice přidá ubrousek, lžičku a bůhvíco dalšího, jenom to jídlo jaksi chybí.

Blíženky se k péči o děti staví podle nálady. Jednou jsou z nich dokonalé matky a bedlivě hlídají, co jejich dítě jí, podruhé mu klidně v restauraci objednají „smažák a hranolky“. Tak pozor na to, aby se k vám v budoucnu vaše děti také nechovaly takto halabala.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Až do chvíle, než děcko, které se změnilo v dospělého a vyráží z domova do světa, je s matkou Račicí všechno v pořádku. Jak víme, pro svoji rodinu by se přetrhla.

V následující vteřině, kdy zůstává doma sama, spouští návratový proces plný citového vydírání. Milé Račice, my chápeme, že je vám smutno, ale nemůžete se na své potomky přilepit jako klíště. Nebo by se totiž mohlo klidně stát, že se odstěhují až na Aljašku a budete na tom ještě hůř.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Matky Lvice si prostřednictvím svých dětí prodlužují pobyt na výsluní společnosti. Jsou hodně náročné, takže svým potomkům připraví spíš dětství v pekle než v klidné a pohodové atmosféře.

Aby jejich dítka vynikala, musí totiž absolvovat hromady zbytečných kroužků a často končí vyčerpané a se zdravotními problémy. Nechte je žít, milé Lvice, jinak si vás budou pamatovat jako matku, která jim nedopřála obyčejné dětské hraní a zavrhnou vás.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Matky narozené ve znamení Panny jsou dokonalé plánovačky a organizátorky. Vše mají promyšlené do posledního detailu. Tedy až do bodu, než se něco zadrhne, a dost často jejich vinou.

V tu chvíli začnou panikařit do té míry, že ze svých dětí časem vypěstují neurotické chudáky, kteří jim v dospělosti budou vyhýbat na hony daleko. Milé Panny, zkuste si zapamatovat, že pro chybku v plánu se svět nezboří, abyste si budoucnu nemusely plánovat jenom pro sebe.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Na jednu stranu se matky Váhy jeví jako skvělé rodičky, protože nesnášejí hádky jakéhokoli druhu. Na druhou svým dětem už od malička cpou, co je správné v módě, v péči o sebe apod.

Občas ale tyhle svoje názory přeženou a logicky se stane přesný opak. Dítko odmítá mít s matkou v tomto ohledu cokoli společného. Anebo z něj vychovají člověka bez vlastního názoru, což taky není zrovna šťastné. Nestálo by milé Váhy za to nechat potomky, ať si najdou sami, co se jim líbí a baví je?

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Máma ve Štíru je známá svou neochvějnou intuicí, kdy vycítí, že se jejímu potomkovi něco děje a také umí včas zasáhnout. Problém je v tom, že leckdy by si dítko své problémy, například se spolužáky, dokázalo vyřešit samo, jenže maminka z něj udělá mazánka a je ještě hůř.

Jako upřímná a pravdomluvná osoba někdy doslova slídí po důkazech, že se ji potomek snaží oklamat. Milé Štírky, takové podezírání ztrapňuje nejenom vás, ale i vaše dítě. Zkuste omezit dohled, než vám z něj zmizí navždy.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Svobodomyslná matka ve Střelci žije aktuálním okamžikem a často jedná bez rozmyslu. Z nějakého důvodu je přesvědčená, že její děti dosáhnou všeho, čeho chtějí.

Dětem nevysvětlí, že je nesmysl, aby se s absolutním hudebním hluchem učily hrát třeba na kytaru. Jak si myslíte, že podobné akce dopadnou? Dětičky, nesnášející třeba onu zmíněnou kytaru, vám je za pár let s gustem vyčtou.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Samozřejmě, že i Kozoroží matka by za své dítě dýchala. Jenom to dělá tak nějak po chlapsku. Občas zařve, bouchne do stolu a vyslýchá, kdo udělal to, či ono. Dětem před spaním nevypráví něžné romantické pohádky, ale vysvětluje jim, jak funguje byznys.

Nedostatek emocí dohání nákladnými dárky. Po dětech vyžaduje dokonalost, jenže z nich se díky její urputnosti často stávají vzteklí workoholici nebo lůzři bez zájmu o cokoliv. Chce to tedy ubrat na požadavcích a přidat trochu mazlení, aby vás v seniorském věku podobně nešikanovaly.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Se Saturnem a Uranem za zády v každodenní oscilaci mezi géniem a šílencem matce Vodnářce občas vypadne z hlavy, že má taky děti.

Vážené Vodnářky, pokud nechcete, aby se z vašeho dítěte stala citově deprivovaná osoba, které naskáčou pupínky, kdykoli jí někdo projeví náklonnost, začněte mu, místo řešení všehomíra, vařit večeře a pravidelně se s ním mazlit. Od teď.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Matka Ryba chce tak moc být kámoška se svým potomkem, že se raději účastní polštářových bitev nebo hry na babu, než aby zasáhla výchovným způsobem, který by se dětem sice nemusel líbit, ale rozhodně by zafungoval.

Milé Rybky, až zjistíte, že nechat dítě růst jako dříví v lese nebyla šťastná volba, může být už pozdě. Dejte mu řád, který mu vůbec neuškodí, ba právě naopak.

