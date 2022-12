Královský úředník procházel ulicí. Na první pohled bylo zřejmé, jak vysoké postavení zastává. Rychlým krokem mířil k hostinci, kde měl ustájeného koně. Tam však nedošel. Cestu mu zkřížili dva lapkové s dlouhými bidly. I přesto, že tasil meč, věděl, že proti mužům nemá šanci.

Nájemní zabijáci stáli od rytíře přibližně metr a půl. Nebyli ozbrojeni, ale v rukou třímali dřevěné tyče zakončené kruhem připomínající obojek. Na jeho vrcholu byly rohy se sklopným ústím. Úředník vyhodnocoval situaci. Měl dvě možnosti. Buď se na vojáky vrhne nebo zkusí utéct. Rozhodl se pro druhou variantu.

To však byla chyba. Jakmile se pohnul, kolem stehna a pasu se mu jako had omotaly kovové kruhy. Odhodil zbraň. Zlodějíčci se na sebe zazubili. „Tato novinka se mi líbí,” řekl jeden z nich. „Myš je chycena a my se ani nezadýchali,” odplivl si.

Chytače lidí

Tzv. chytač lidí nebo lapač mužů byl populární již ve starověku. Pravděpodobně byl vynalezen před 2000 lety hinduistickými světci v Indii, kteří věřili, že zabít je hřích. Na svých poutích se však potřebovali nějak bránit. K pasu si tak přivazovali klacky zakončené chlopněmi.

Postupem času se zbraň rozšířila do zbytku Asie a Evropy. Již nesloužila k obraně, ale k útoku. Jejím hlavním úkolem bylo nepřítele chytit, ale co nejméně ho zranit. Odborníci předpokládají, že pomůcku nejčastěji používali lapkové k zadržení urozených mužů, za něž pak bylo požadováno výkupné. Modely s hroty směřujícími dovnitř pak byly určeny pro rytíře v brnění.

Zajímavostí je, že lapače našly své využití i při obraně kamenných tvrzí. Na rakouském hradě Hochosterwitz bylo ve staré zbrojnici objeveno dvě stě kusů tohoto nástroje. Podle dobových pramenů byl hrad několikrát napaden. Nepřátelé ale nikdy nepřekročili čtvrtou bránu ze čtrnácti. Obránci měli skvělou taktiku. Vybraní rytíři číhali za hradbami. Jakmile na ně útočníci po žebříku vylezli a vykoukli, kolem krku se jim omotala železná pouta.

Chytit a nepustit

Zatímco Evropané na tento prastarý nástroj úplně zapomněli, Japonci, Číňané a dokonce i Thajci dnes lapače aktivně používají. Patří do výbavy policistů, sekretářek, ale také učitelů. Ti například pomocí lapačů zneškodnili muže, který na základní škole v japonské Ičinomiji ohrožoval děti kuchyňským nožem.

Chytače byly znovu zavedeny i v Indii a Nepálu. Během pandemie Covid-19 tak měla policie možnost zadržet podezřelé, ale přitom si udržet bezpečnou vzdálenost. V Číně se s nimi můžete setkat na nádražích a letištích.

