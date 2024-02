By United States Federal government - http://www.law.cornell.edu/uscode/50/403m.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=981534

Pobolívají vás záda? Nemůžete usnout nebo se potřebujete uklidnit? Svěřte se do rukou CIA. Konkrétně Monroe Institute of Applied Science, který vyvinul několik metod, jak si navodit psychickou a fyzickou pohodu. I když na první pohled vypadají podivně, pomáhají prý až zázračně.

„Materiál je určen pro osobní a soukromé účely těch, již dokončili první relaci Brány. Pokus o aplikaci jinými osobami může mít za následek nežádoucí účinky,” varuje text na začátku dokumentu s názvem Gateway intermediate workbook z roku 1977.

Byl součástí programu, jehož cílem bylo naučit agenty dosáhnout změněného stavu vědomí pomocí hypnózy, transcendentální meditace a biofeedbacku.

V 80. letech minulého století se totiž CIA zajímala o všechny druhy duševního výzkumu, včetně teorie a aplikací vzdáleného sledování nebo propojení obou hemisfér pomocí zvuku a světla. Experimenty však byly přísně tajné.

Nyní je ale jejich soupis veřejně přístupný na stránkách CIA, díky čemuž neunikl pozornosti uživatelů sociálních médií. Ti navíc tvrdí, že metody opravdu fungují.

Program Brána

Dokument se skládá z několika terapeutických technik, jako jsou afirmace, dechová cvičení, meditace či astrální cestování. Řada metod má pomoci odhalit správnou odpověď na tíživé otázky, uvolnit tělo nebo vytvořit energetický balon.

Patří do něj také kapitola s názvem Denní nástroje – použití ve vašem fyzickém bdělém stavu. Právě ta veřejnost nejvíce zaujala.

Není divu. Nabízí praktická řešení pro různé těžkosti, s nimiž se obyčejný člověk pravidelně setkává. Pokud má někdo problém se spánkem, může zkusit metodu, při níž si lehne na záda, 5krát se zhluboka nadechne a počítá do dvaceti. Než řadu dokončí, má upadnout do říše snů.

V případě, že si chcete něco zapamatovat, zavřete oči a jemně zatlačte prsty pravé ruky do středu čela. V tu chvíli se vám informace automaticky uloží.

Jak se zbavit bolesti

Uživatele TikToku však nejvíce zaujal odstavec, v němž se radí, jak se rychle zbavit nepříjemné bolesti. „Zkusila jsem to a fungovalo to. Je to děsivé,” přiznala Stephanie, která po autonehodě trpí chronickou bolestí zad.

„Zavřete oči a představte si část těla, jež vás trápí. Poté si opakujte v duchu čísla 55515. Signály bolesti budou pomalu, ale jistě ustupovat.”

Zdroj: Youtube

Mladá žena však není jediná, jíž tato technika pomohla. Jeden z komentujících uvedl, že se zbavil bolesti sedacího nervu, další se za pět minut mohl postavit na zraněný kotník.

Proč terapeuti z Monroe Institute of Applied Science vybrali právě toto číslo? Řada badatelů předpokládá, že to souvisí s genem, který se účastní na vnímání bolesti a také mechanopercepce. Má označení 55515.

