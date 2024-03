Speciální metoda CIA se před časem dostala na veřejnost. Trik, který dokáže ulevit od bolesti slouží k rozvoji práce s vlastním vědomím. Technika odkrývá jak pracovat s nefyzickými energiemi. Může vám pomoci nejen s bolestí, ale i se stresem, únavou nebo nespavostí. Nyní se ji můžete naučit i vy!

Samotná metoda spočívá ve vizualizaci vybrané části těla, která vás bolí, a následném opakování určitého čísla. Přesný návod sdílela na sociálních sítích tiktokerka Stephanie Forliniová. Podle ní si musíte představit část těla, která vás bolí, a opakovat si čísla 5,5,5,1,5. Tento postup pochází z léčebného programu Stargate, který podle portálu Ladbible používala CIA.

Pryč s bolestí

Každý z nás zažívá někdy bolest, je to signál těla, že se děje něco špatného. Oznamuje nám tím nemoc, nebo nějakou fyzickou či psychickou nepohodu. Prostřednictvím bolesti s námi naše tělo komunikuje. V takovém případě si ale nepřejeme nic jiného než se bolesti a nepříjemných pocitů zbavit.

Kdo by se nechtěl toto kouzlo přinášející okamžitou úlevu naučit? Nejen, že můžete očekávat úlevu od úmorné bolesti, ale tento recept pomáhá údajně i při zvýšeném stresu a napětí, nebo neschopnosti usnout. Odstraňuje emoční napětí a psychickou nepohodu. Kopie původního dokumentu se objevila na síti TikTok.

Jak na to

V klidu se posaďte v bezpečném prostoru a udělejte si čas jen pro sebe. Zavřete oči a soustřeďte na tu část těla, která je zdrojem nepříjemné bolesti. Současně si v duchu opakujte čísla 5,5,5,1,5. Během opakování můžete pocítit, že bolest začíná pomalu ustupovat, až zcela zmizí. Dochází k tomu, že se vaše třetí oko propojuje s problémem.

Tajná strategie se okamžitě stala hitem na sociálních sítích a každý ji chtěl vyzkoušet na vlastní kůži. Světe div se, lidé píší, že to funguje. Všichni si však pokládají tu samou otázku, jak je možné, že to skutečně takto rychle funguje. „Proč to proboha funguje?“ napsal jeden překvapený uživatel, zatímco jiný to okomentoval tak, že trik s čísly 5,5,5,1,5 je opravdu účinný.

Snížení stresu

V dokumentu CIA se objevily záhy i další tipy, které se zaměřují na snížení emočního napětí. Pohodlně se usaďte, zavřete oči a zvolna pomalu dýchejte. S každým výdechem vědomě vypouštějte napětí a snažte se na nic nemyslet. Potom se zhluboka nadechněte, na chvíli zadržte dech a myslete na uklidňující zelenou barvu.

Představit si můžete libovolný odstín, který je vám příjemný a působí na vás uklidňujícím dojmem. Následně pomalu vydechujte a zelená energie vytlačí z vašeho těla všechny nepříjemné a zraňující emoce. Tento toxický odpad odchází z těla ven vizualizací přes chodidla.

Zasloužený spánek

Kdo by se nechtěl pořádně vyspat? K celkovému tělesnému i duševnímu zdraví potřebujeme pravidelný odpočinek. Lidé, kteří mají problémy s insomnií, nebo spánkovou apnoe o tom ví své. Ideální spánek by neměl trvat méně než 8 hodin. V odhaleném dokumentu zazněl také tip, jak dosáhnout přirozeného a klidného spánku.

Položte se do pohodlné polohy, nemělo by vás nikde nic tlačit. Můžete si pokrčit nohy a dát polštářek pod hlavu. Popřípadě se přikryjte dekou. Začněte tím, že se 5krát zhluboka nadechnete a počítejte od 1 do 20. Až se dostanete k číslu 20, budete uvolnění a vstoupíte pomalu do fáze normálního, klidného spánku.

