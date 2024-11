Některé neduhy našeho těla nemusíme ihned léčit za pomoci přípravků z lékárny. Plně postačí suroviny, které máme doma. A dokonce naprosto všichni. Jednou z nich je cibule, která snižuje cukr v krvi.

Zázračné potraviny

Jsme to, co jíme. To je sice motto, které omílají výživoví poradci, ale není daleko od pravdy. Pokud se budete stravovat zdravě a většinu vašeho jídelníčku budou tvořit hodnotné potraviny, bude to na vás vidět.

A to nejen na vaší fyzické schránce, ale také na tom, jací budete, jak se budete cítit a jaké energie z vás bude vyzařovat. Odborníci na zdravý životní styl se shodují, že základem naší stravy musí být kvalitní makroživiny.

To znamená netučné bílkoviny, komplexní sacharidy a zdravé tuky. Libové maso, ryby, rýže, brambory, olivový olej a avokádo jsou příkladem potravin, které je dobré do jídelníčku zařadit.

Pak existují potraviny, které zmůžou mnohé pro naše tělo a zdraví. Jednou z jich je i cibule. Velkou výhodou cibule je její schopnost snižovat hladinu cukru v krvi.

To je přínosné zejména pro lidi trpící cukrovkou, ale také pro všechny, kteří se snaží výkyvům krevního cukru jednou provždy vyhnout.

Levná a účinná

Cibule je zelenina, kterou má doma naprosto každý. Navíc jde o zeleninu, která je levná a pro naše tělo přináší celou řadu zdravotních benefitů.

Úžasné přínosy cibule:

Zdroj: Youtube

„Cibule je levná a dostupná a využívá se jako doplněk stravy. Má ale rovněž velký potenciál jako léčebný prostředek u pacientů s diabetem,“ uvedl pro server Independent vedoucí studie Anthony Ojieh z Delta State University v nigerijském městě Abraka.

Tento fakt zjistili vědci provádějící studii na krysách trpících diabetem, u kterých se po pravidelné konzumaci cibule snížila hladina krevního cukru o 35-50 procent ve srovnání s výchozí hladinou.

Další výhodou této aromatické zeleniny je fakt, že neobsahuje vysoké množství kalorií a konzumovat ji tak mohou skutečně všichni. „Cibule nemá vysoký obsah kalorií. Zvyšuje také rychlost metabolismu," dodal Ojieh.

Zelenina je potravinou, která je pro naše zdraví klíčová. Obsahuje velké množství vitamínů, minerálů a stopových prvků, které našemu organismu prospívají. I proto bychom měli cibuli zařadit do svého stravovacího plánu.

Léčivé vlastnosti cibule jsou lidem známé tisíce let Již atleti ve starověkém Řecku používali cibuli k čištění krve, zatímco středověcí a tradiční lékaři ji předepisovali k léčbě bolestí hlavy, srdečních chorob a vředů v ústech.

Zdroje: www.novinky.cz, www.healthline.com, www.bbcgoodfood.com