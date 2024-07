Alzheimerova choroba je progresivní onemocnění, které výrazně ovlivní nejen život postiženého, ale také celé jeho okolí. Nyní se zjistili, že diagnostikovat Alzheimera lze i podle čichu. Tušíte jak?

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba začíná často velice plíživě. Sem tam se stane, že postižený zapomene, že uvařil oběd, měl vyzvednout děti ve školce nebo dal omylem klíče do lednice.

Není to nic, co bychom alespoň v samotných počátcích brali vážně. Alzheimerova choroba se však záhy může přehoupnout do stádia, kdy je postižený člověk zcela odkázaný na pomoc svého okolí.

Alzheimerova choroba napadá nervové buňky v mozku a způsobuje jejich odumírání. Proč vzniká a co je příčinou jejího vzniku, vědci stále zkoumají.

Velkým úskalím tohoto onemocnění je fakt, že na něj neexistuje žádný lék. Alzheimerova choroba tak končí smrtí postiženého.

Kromě zapomínání, zmatenosti a celkové dezorientace mohou Alzheimerovu chorobu pomoci objevit a včas diagnostikovat také další příznaky.

Vyhledejte lékaře

Jsou jimi především problémy s vykonáváním běžných denních činností. Postižený si nemůže vzpomenout na jméno kolegy či telefonní číslo příbuzného.

Strava jako prevence Alzheimerovy choroby:

Zdroj: Youtube

Alzheimer se může projevit také tím, že máte potíže najít správné slovo nebo slovní spojení pro vyjádření běžných věci a činnosti. Člověk postižený Alzheimerem pak často používá slova, která nedávají smysl.

Dalším faktorem, který upozorňuje na Alzheimerovu chorobu, je zhoršující se racionální úsudek. Takový člověk se může obléknout do několika triček najednou, protože mu to v daný moment přijde normální.

Na Alzheimerovu chorobu nás ale může podle odborníků upozornit také náš čich. Je to především neschopnost rozpoznat určité pachy, které jsou pro každého člověka zcela běžné.

Na vině pravděpodobně stojí fakt, že centrum čichu v mozku je vůbec první oblastí, kterou tato nemoc napadá. Jakmile na sobě v tomto směru pozorujte jakékoliv změny, neprodleně vyhledejte odbornou pomoc.

S čichem pak může souviset také změna preference chutí. Člověk trpící Alzheimerem je schopný pozřít potravinu, která je zkažená a bude vám tvrdit, jak mu chutná. Někdy na Alzheimera může upozornit zvýšená touha po sladkostech.

Zdroje: www.mayoclinic.org, www.alz.org, www.nhs.uk