Velké mistrovství magie a věštecké umění je úzce spjato s cikánskou historií. Věštkyně prováděly výklad pomocí křišťálové koule, kartomancie nebo čtení z čar na ruce. Jejich věhlas byl více než oprávněný, protože jejich dar číst ve hvězdách odkrýval jiný, zcela odlišný pohled na astrologii.

Cikáni mají dokonce svůj vlastní tarot, o němž existují zmínky již v patnáctém století, tedy několik let poté, co začali cestovat po Evropě. Není jasné, zda pocházeli z Egypta, nebo z Indie. Tento kočovný národ má dokonce svůj vlastní horoskop, který je stejně jako ten západní rozdělen do dvanácti znamení.

Pohár

21. ledna až 19. února (Vodnář)

Pokud jste se narodili v tomto časovém období, máte podle cikánského horoskopu dar spojení a vnímavosti. Zrozenci Pohárů jsou kreativní a originální. Občas jsou trochu váhaví, ale jinak velmi šťastní lidé. Prohry se nebojí, vždycky se oklepou a jdou dál. Jsou to permanentní hledači štěstí a snaží se ho přenášet na všechny lidi kolem sebe. Zvláštní sílu jim dodává akvamarín.

Kaple

20. února až 20. března (Ryby)

Kaple symbolizuje náboženství a víru. Lidé narození v tomto znamení jsou klidní a vážní. Příliš nedůvěřují ostatním, a proto jsou velice obezřetní, koho si k sobě pustí. Jsou to sympatičtí podnikaví jedinci, kteří jednoduše navazují nová přátelství. Kaple mají velkou duchovní sílu a milují klidná místa, tam se cítí lépe. Kouzelným kamenem je pro ně ametyst, harmonizuje jejich energii.

Nůž

21. března až 20. dubna (Beran)

Znamení Nože symbolizuje podle cikánského horoskopu rychlé a přímé jednání. Přesně takoví jsou zrozenci tohoto znamení. Nepotrpí si na dlouhé protahování, raději jednají. Pokud jste se narodili v tomto období, máte dispozice k tomu být skvělý vůdce. Tito lidé jsou praktičtí, soutěživí, impulzivní a mají skvělou intuici. Nůž je spojován se zeleným jaspisem.

Koruna

21. dubna až 20. května (Býk)

Koruna symbolizuje čistotu a eleganci a jejich příslušníci jsou obvykle věrní, citliví a romantičtí. Zároveň jsou ale často i trochu pyšní. Tito jedinci si potrpí na určitou životní úroveň. Mají rádi pohodlí a luxus, ale ten jim nespadne do klína sám. Chtějí si tyto benefity zasloužit. Dokonalým kamenem, který jim nosí štěstí, je modrý safír.

Svícen

21. května až 20. června (Blíženci)

Svícen symbolizuje světlo ve tmě. Vyjadřuje moudrost tohoto znamení a kreativitu. Tito lidé jsou poněkud tvrdohlaví, ale díky své inteligenci a komunikativnosti jsou mezi lidmi oblíbení. Umí zapadnout v každé společnosti. Rádi si spoří peníze, ale někdy se z šetřílků stanou lakomci. Dobré vibrace jim dodává magnetit.

Kolo

21. června až 21. července (Rak)

Kolo má v cikánském horoskopu význam životního koloběhu. Symbolizuje příchod a odchod života. Tito zrozenci jsou citliví, emocionální, opatrní a trochu nejistí. Dokáží milovat celým srdcem, ale někdy až moc. Umí se dobře koncentrovat, a proto skvěle vedou do konce své projekty. Jejich magickým kamenem je smaragd.

Hvězda

22. července až 22. srpna (Lev)

Jedno z nejšťastnějších znamení cikánského horoskopu je Hvězda. Ta představuje rovnost mezi nebem a zemí. Zrozenci tohoto znamení se rádi předvádí a okouzlují své publikum. Jsou optimističtí. A není divu, protože jejich život provází štěstí. Měli by si dávat pozor na své zdraví, zejména na klouby. Energie rubínu vám přinese bohatství, používejte jej jako talisman.

Zvon

23. srpna až 22. září (Panna)

Znamení Zvonu symbolizuje podle cikánské tradice dochvilnost, spolehlivost a disciplínu. Lidé narození v tomto znamení zvěrokruhu jsou perfekcionisté, kteří jsou organizovaní a ctižádostiví. Nešetří konstruktivní kritikou, kterou se snaží pomáhat druhým v jejich růstu. Magickým kamenem je pro tyto zrozence achát.

Mince

23. září až 22. října (Váhy)

Mince vyjadřují spravedlnost a rovnováhu, stejně jako Váhy. Tito lidé umí diplomaticky řešit jakýkoli konflikt. Jsou to optimističtí podnikatelé a mají talent pro vyjednávání, což z nich dělá tajnou zbraň jejich firmy. Jako talismany by měli u sebe nosit růžový diamant.

Dýka

23. října až 21. listopadu (Štír)

Nepleťte si ji s nožem, protože dýka podle cikánského zvěrokruhu symbolizuje změnu, učení a vývoj. Jsou to lidé s analytickou myslí a silným charakterem. Jsou to charismatičtí lidé, kteří přitahují ostatní jako magnet. Jsou okouzlující a zábavní, proto jsou váženými hosty na každé společenské akci. Energii jim dodává topaz.

Sekera

22. listopadu až 21. prosince (Střelec)

Sekera symbolizuje rozetnutí svazujícího uzlu a znovuzískání svobody. Lehkomyslní zrozenci tohoto znamení milují dobrodružství a dokáží se hbitě přizpůsobit jakékoli situaci. Vzácným darem je jasnozřivost a silná intuice. Pokud ji umí používat, mohou předejít mnoha nechtěným situacím. Jejich osobním kamenem je tyrkys.

Podkova

22. prosince až 20. ledna (Kozoroh)

Podkova v tradici cikánů vyjadřuje úsilí a práci. Lidé narození v tomto období jsou obětaví a pečliví ve všem, co dělají, takže vždy dosáhnou úspěchu. Tito zrozenci jsou ochotní kdykoli přispěchat na pomoc. Mohou mít tendenci utrácet o trochu více, než je nutné. S Podkovou je úzce spojena energie temného onyxu.

Zdroje: magic.horoscope-du-jour-gratuit.com