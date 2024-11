Externí autor 30. 11. 2024 clock 3 minuty

O cikánských kartách se říká, že mluví pravdu. Podívejte se, kterým třem znamením zvěrokruhu rozdaly nejlepší Vánoce jejich života. Patříte mezi ně?

Máte hrůzu z Vánoc? Přemýšlíte, jak přežijete všechen shon, spoustu práce, slzičky z nevhodných dárků, zbytečné hádky a bůhvíco dalšího? Možná se trápíte zbytečně, zejména, pokud patříte ke třem znamením zvěrokruhu, pro které cikánské karty připravily jedinečné Vánoce v tom nejlepším smyslu slova.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Milí Býci, závěr tohoto roku jako by vám chtěl vynahradit zmar předcházejících měsíců. Ale vezměme to popořadě. Konečně se hnuly ledy na profesním poli, což s sebou nese pořádnou finanční odměnu, a to je nejenom v zaměstnání, ale i v podnikání. Vaše Vánoce tak budou hodně bohaté.

Zatímco jinde se v období Vánoc třese nádobí pod náporem hlučné argumentace, vy si užijete klid a pohodu. Ostatně, s partnerem či partnerkou jste na svém vztahu hodně pracovali a neustále o něj pečujete. Proto velmi dobře víte, že není nutné mít všechno nablýskané, ale nejdůležitější je vzájemné porozumění.

O svátcích si najdete čas i na přemýšlení, jak se svým životem naložit dál. Projeví se vaše kreativní stránka, do které zapojíte valnou část rodiny. Vypadá to, že tyhle Vánoce pro vás budou opravdu šťastné a veselé.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Karty ukazují, že se praktická Panna o Vánocích pořádně odváže. A to zejména v osobních vztazích. Nebude nouze o pořádnou romantiku a vzrušení. Jak se zdá, ani nezadané Panny nezůstanou o svátcích samy. Vypadá to na dlouhé romantické procházky a snídaně či půlnoční večeře do postele. Proč ne?!

Ať už jste či nejste věřící, letos si užijete všechny tradiční zvyky a rituály. Uvědomíte si, jak je důležité držet pospolu a společně nezapomenete ani na ty, kteří z nějakého důvodu zůstali sami. Tohle budou přímo kouzelné Vánoce.

O svátcích budete mít o čem přemýšlet i díky pracovním nabídkám. Vypadá to na změnu zaměstnání a dokonce i možnost začít podnikat a udělat ze svého vedlejšího pracovního poměru ten hlavní. Váš skvělý pracovní výkon totiž přináší ovoce a každý bude chtít s vámi spolupracovat. S tolika klienty si už můžete takový veletoč dovolit.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Domácí pohoda pod stromečkem bude vaší odměnou za celý rok, kdy jste se starali nejenom o své nejbližší, ale i širší rodinu. Zjistíte, že není zas takový problém zůstat nad věcí a nenervovat se ze situací, které zkrátka nemůžete změnit, i kdybyste stokrát chtěli. Nesezdaní Raci mohou čekat posun ve vztahu a plány do budoucna.

Během svátků dojde i k nápravě vztahů s někým, koho jste už hodně dlouho neviděli, protože mezi vámi vzniklo nedorozumění. Uvědomíte si, jak malicherné někdy mohou být situace, kvůli kterým přicházíme o kontakt s lidmi, jež nám byli blízcí. Radujte se, že všechno dobře dopadlo.

Karty ukazují cesty do zahraničí. Nevydáte se ale na dovolenou. Naopak to vypadá, že dostanete příležitost pracovat „za humny“. Až vám zaklepe na dveře, rozhodně ji využijte. Budete mít tak možnost rozšířit si obzory a získat nové profesní zkušenosti, což se vám bude v budoucnu nepochybně hodit.

Zdroje: www.astroyogi.com, www.kiskegyed.hu