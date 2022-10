V Číně našli záhadnou bílou pyramidu. Je 20x větší než v Gíze. Nikdo k ní nesmí

Natálie Borůvková

Jaké další pyramidy ukrývá Čína?

Foto: Katoosha / Shutterstock

V Číně se údajně nachází záhadná bílá pyramida. Ukrytá má být v zarostlé krajině, kterou střeží armáda. Je dvacekrát větší než Cheopsova a jak se zdá, nikdo k ní nesmí.

Důvodem je především to, aby se zabránilo jejímu zkoumání. Pokud by se to přece jen povedlo, mohl by to být klíč k poznání dávné historie této země.

V Číně našli záhadnou bílou pyramidu

Více než 100 km od starobylého města Xi'an se mezi zarostlými lesy tyčí jakási mohyla ve tvaru pyramidy. Ta je údajně několikanásobně větší, než Cheopsova pyramida a je tak tisíce let zahalena tajemstvím.

Poprvé o ní informoval v roce 1912 americký obchodník Fred Meyer Schroder. Ten v té době cestoval s průvodcem po provincii Šen-si, kde si do deníku zaznamenal důkladný popis a poznamenal si, že viděl jednu obří bílou pyramidu vysokou přibližně 1 000 metrů a téměř dvacetkrát větší, než je Velká pyramida v Gíze.

O tři desetiletí později zůstal pilot amerického letectva James Gaussman fascinován "čistě bílou" stavbou, kterou spatřil při letu nad Asií. Byla údajně několikanásobně větší než Velká egyptská pyramida. "Pozoruhodný byl hlavní kámen, obrovský kus materiálu podobného drahokamu, který mohl být křišťálový. Nebylo možné, abychom přistáli, i když jsme chtěli. Byli jsme ohromeni nesmírnou velikostí té věci."

O dva roky později hlásil stejný zážitek plukovník Maurice Sheahan, ředitel společnosti Trans World Airline pro Dálný východ. Na počátku devadesátých let pak hledal mohutnou pyramidu německý badatel Hartwig Hausdorf, ale nepodařilo se mu ji najít. Místo toho však našel "čínskou armádu, která oblast pečlivě hlídala".

Je 20x větší než Cheopsova, ale nikdo k ní nesmí

Dnes díky správným souřadnicím o existenci bílé pyramidy již víme. Je porostlá stromy a trávou a její stáří se odhaduje na 8 000 let. Nachází se v oblasti, která je obdobou čínské verze egyptské Gízy i Údolí králů v jednom. Důvodem je především to, že se pod jejím povrchem údajně nachází obrovské množství královského majetku, který nikdo nenarušil.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Již v 17. století psal o této pyramidě jakýsi římský jezuita a v roce 1785 napsal francouzský orientalista a sinolog Joseph de Guignes "Esej, v níž dokazujeme, že Číňané jsou egyptskou kolonií".

Západním archeologům je dodnes jen zřídkakdy dovoleno zkoumat tato místa a někteří tvrdí, že na fotografiích jsou záměrně vysázeny keře, aby tajemství zůstalo i nadále utajeno. Čína si tak své tajemství bedlivě střeží a kdo ví, jaký je hlavní důvod, proč k bílé pyramidě nikoho nepustí.

