V obětních jamách byl nalezen obří poklad: Nejcennější je tajemná zlatá maska

Skutečně kolosální poklad, který je považován za jeden z největších nalezených v Číně, byl nalezen v provincii Sečuan. Jeho nejcennějším artefaktem je zlatá maska stará více než 3000 let. Ta naprosto vybočuje mezi tisíci památek nalezených v řadě obětních jam v jihozápadní Číně. Mezi nálezy byly také relikvie ze slonoviny, nefritový nůž, obřadní nádoba známá jako "zun" a několik bronzových figurek. Zlatá maska však naprosto zahltila sociální média a stala se memem. Co o zlaté masce víme?

Sanxingdui, archeologické naleziště o rozloze 4,6 km2, je známo již od 20. let 20. století. Tehdy na něj náhodně narazil místní farmář a místo od té doby vydalo tisíce starověkých artefaktů. Obrovský mezník na této lokalitě učinili archeologové v polovině 80. let 20. století, kdy našli dvě obřadní jámy obsahující více než 1 000 předmětů, včetně propracovaných a dobře zachovaných bronzových masek.

V červnu loňského roku zde však byla objevena tato zlatá maska nesmírné ceny a bronzová nádoba se sovím vzorem. Maska s nádobou byly nalezeny ve třetí, nejnovější jámě, jež byla vykopána po delší pauze v roce 2019, následována dalšími pěti lokalitami.

Je naleziště bezedné?

Dnešní naleziště Sanxingdui se dříve nacházelo v srdci státu Shu, království, které vládlo v západní části Sečuánské pánve, dokud nebylo v roce 316 př. n. l. dobyto. Jedinečná kultura Šu se rozvíjela nezávisle na ostatních společnostech v údolí Žluté řeky, které je tradičně považováno za kolébku čínské civilizace. V jámách byla nalezena také hedvábná vlákna a zbytky textilií. Spolu s fragmenty zlatých masek archeologové objevili zlaté ozdoby ve tvaru ptáků, zlaté fólie, bronzové fólie s portréty hlav a artefakty vyrobené ze slonoviny, nefritu a kostí.

I když objevů zde bylo nalezeno mnohem více, maska se stala skutečnou hvězdou internetu!

Deset deka ryzího zlata

Tato zlatá maska je jedním z přibližně 500 předmětů, které byly jen za pár měsíců objeveny v jámách, kde se mimo jiné našly i zlaté mince v celkové hodnotě až 8,5 milionů korun.

Zlatá maska váží asi 100 gramů a jak uvedla státní tiskové agentury Sin-chua, byla zřejmě součástí větší bronzové hlavy než samostatným předmětem. Odborníci ji časově do doby pozdní dynastie Šang, která skončila v roce 1046 př. n. l.

Mnohé z nově nalezených předmětů byly podle všeho před pohřbením rituálně spáleny, což by znamenalo, že jámy sloužily k obětním účelům.

Tři tisíce let stará obřadní zlatá maska se stala v Číně nečekanou senzací sociálních médií. Nejde jen o to, že by její nález mohl přinést nové poznatky o starověkém státě Šu, ale záhadná maska s půlkou obličeje dala vzniknout populárnímu memu a videím s poctami na sociálních sítích. Obličejová maska byla přetvořena s japonskou akční postavou Ultraman, populární japonskou kreslenou Hello Kitty, pandou a dokonce i mimozemšťanem.

Maska se stala populární na sociálních sítích

Ihned po oznámení nálezu masky z ryzího zlata začali uživatelé mikroblogovací platformy Weibo vytvářet obrázky, na nichž masku překrývají tváře osobností popkultury. Maska dosáhla byla během pár hodin nekolika milionů zobrazení. Objevilo se i mnoho příspěvků, a nakonec se do zábavy zapojili i úředníci muzea pro Sanxingdui - jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Číně.

"Dobré ráno, právě jsme se probudili, zřejmě se všichni věnovali Photoshopu?" uvedlo s humorem muzeum v příspěvku na Weibo a zároveň sdílelo svůj vlastní pohled na meme. Kromě toho pak zveřejnilo propagační animovaný videoklip, v němž vystupuje maska a další artefakty. Dokonce vznikl i rapový song vytvořený televizním moderátorem, který chválí "inteligenci" starověké civilizace. Vše se stalo okamžitě virální.

V tomto ohledu jsou sociální média cenným šiřitelem historických objevů.

Kromě zlaté masky našli archeologové v Sanxingdui bronzové kousky, zlaté fólie a také artefakty ze slonoviny, nefritu a hedvábí, celkem v již zmíněných šesti nových obětních jamách. Díky dalšímu posunu ve výzkumu této významné čínské lokality nyní zříceniny Sanxingdui vydaly již více než 50 000 památek od roku 1929.

Díky tomu, že mimořádný archeologický objev v Číně zaujal internetovou veřejnost, stala se 3000 let stará obřadní zlatá maska memem na internetu.

Hashtag, který se překládá jako "soutěž v úpravě fotografií zlaté masky Sanxingdui", byl podle BBC News na Weibo zobrazen asi 4 milionkrát.

