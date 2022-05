Nález ztraceného pravěkého světa vyvolal senzaci. Vědci v něm našli další záhadu

Některé oblasti v Číně vypadají jako z pravěkého světa.

O prapodivném objevu jako by pravěkého světa v jednom z obrovských propadlišť v Číně jsme nedávno psali. Toto místo vzbudilo skutečnou senzaci a od té doby je v centru pozornosti vědců a výzkumníků. Prastarý les se ukazuje být skutečným historickým objevem!

Převratný nález se povedl na začátku května v jihočínské provincii v regionu Guangxi, kde badatelé našli hned tři vchody do jeskyně, v níž se před nimi pak zcela neočekávaně odkryl pravěký svět. Jeho největší dominantou byly prastaré stromy a rostliny, z nichž některé jsou vysoké až 40 metrů. To odkrylo prostor pro názory, že by se zde mohly nalézat některé druhy rostlin a živočichů, o nichž dosud nevíme.

Propadlina mohla být katastrofou, ale změnila se v senzaci

Obdobné propadliny v této oblasti jsou většinou spíše znepokojivé, než aby byly tak opěvované. Některé z nich jsou totiž skutečně obří. Dochází k nim v momentě, kdy se hornina pod zemí rozpustí pod vlivem vody, tudíž může podobná propadlina způsobit obrovské škody na okolních pozemcích. Vzhledem k místním rozdílům v geologii, klimatu a dalším faktorům se může způsob, jakým se krasové jevy jeví na povrchu, dramaticky lišit.

Propadlina v Guangxi je 306 metrů dlouhá a téměř 200 metrů hluboká a věci se k ní pěšky dostávali několik hodin. Jejich cesta se ale vyplatila, jelikož na jejím konci nalezli tři jeskyně a na dně dobře zachovalý primitivní les, jehož porost jim sahal až po ramena.

Vedoucí expedičního týmu Chen Lixin se nechal slyšet, že by jej nepřekvapilo, kdyby se zde našly druhy, které věda dosud nikdy nezaznamenala ani nepopsala. Prozatím zde vědci zkoumají celý les asi 40 metrů vysokých prastarých stromů, jež byly v prohlubni skryty.

Krasový závrt byl vytvořen dešťovou vodou, která postupně rozpustila skalní podloží. Vznikla zde obrovská prohlubeň, která by pojala až 5 milionů metrů krychlových vody. Průzkumníci prozatím označili propadlinu v mandarínštině jako "tiankeng", což znamená "nebeská jáma“.

Obdobných krasových propadlin se v Číně nachází velké množství a každá je zcela specifická. Některé jsou navíc dosud neobjeveny, protože jsou často skryty a vede do nich jen velmi malý otvor nebo několik otvorů, jichž si ani nevšimnete.

Nález propadliny v podzemním říčním systému zvaném Fugui je jedinečný, ostatní propadliny, jichž je kolem 39, byly objeveny z podzemní řeky Bailang. V Číně najdeme i největší závrt na světě, známý jako Xiaozhai Tiankeng v národním parku Tiankeng Difeng v Čchung-čchingu.

