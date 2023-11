Narodila 20. února 1966 v DeKalbu, ve státe Illinois v USA. Jako dcera elektrikáře Johna Crawforda a bankovní úřednice Jennifer Sue Walker Crawfordové měla nejspíš jiné předpoklady, jakou cestou se vydat. Přesto se ze Cindy Crawford stala topmodelka světového formátu. Tušíte, jak vypadá dnes?

Holka z maloměsta

Ačkoliv se může zdát, že život Cindy Crawford je pohádkou o Popelce, ani jí se životní tragédie nevyhnuly. Její mladší bratr zemřel ve čtyřech letech na leukémii. Cindy to hluboce zasáhlo a poznamenalo na celý život.

Právě tyto zkušenosti ji vedly k tomu, že se později rozhodla využít své slávy a popularity ve prospěch charitativních akcí podporující léčbu této nemoci.

Její dětství a dospívání neblaze poznamenala také další událost. Když bylo Cindy osm let, její rodiče se rozvedli.

Cindy rozhodně nebyla dívkou toužící od útlých let stát se modelkou. Jako náctiletá pracovala na nejrůznějších brigádách, hlídala děti a uklízela za 15 dolarů denně. Právě brigády ji pak zavedly do světa modelingu.

CindyIna první příležitost přišla, když byla fotka z jedné z jejích brigád publikovaná v novinách. Tehdy si ji všimnul "hledač" modelek a přesvědčil ji, že má potenciál uspět.

Cindy započala svou kariéru v pouhých 16 letech. Jejím prvním úspěchem byla účast ve finále prestižní soutěže Look of the Year, pořádané modelingovou agenturou Elite Models. Přesto, že měla dobře nakročeno, rozhodla se Cindy dokončit střední školu.

Po maturitě v roce 1984 se dokonce přihlásila na Northwester University, kam ji přijali. Kariéra modelky však brzy převládla a Cindy se v roce 1986 přestěhovala do New Yorku. Tam už ji čekal raketový vzestup.

Cindy se rychle zařadila mezi největší hvězdy přehlídkového mola a spolu s Lindou Evangelistou, Claudií Schiffer, Christy Turlington a Naomi Campbell tvořila tehdejších TOP 5.

Nahá Cindy

Cindy byla také první modelkou, která si ponechala pro mnohé nevzhledné znamínko krásy. S pihou přímo na obličeji však odmítla cokoliv udělat. Jak se později ukázalo, byl to dobrý krok, který Cindy proslavil jako "tu s pihou krásy".

V roce 1988 se Cindy Crawford rozhodla pózovat v Evině rouše pro pánský časopis Playboy. Toto odvážné rozhodnutí upoutalo pozornost milionů mužů i hudební stanice MTV, která Cindy nabídla smlouvu na módní show HOUSE OF STYLE. Tam Cindy působila dlouhých 6 let.

Cindy se ale neproslavila jen jako supermodelka. Natočila několik videí o cvičení, ve kterých ženy i muže nabádala ke zdravému životnímu stylu. V prosinci 1991 se vdala za herce Richarda Gerea, někdejší ikony Hollywoodu. Vytvořili spolu pár, který byl označovaný jako nejkrásnější na světě.

close info Pinterest zoom_in Cindy Crawford dnes

Manželství se nakonec rozpadlo a Cindy po letech samoty našla své štěstí v náruči Randeho Gerbera. Mají spolu dvě děti a tvoří harmonickou rodinu. Přesto, že Cindy bude zanedlouho 60 let, je plná vitality a svůj půvab a krásu neztratila ani jako vyzrálá žena.

