Muž procházel mezi stánky a se zájmem sledoval zboží. Nic nepotřeboval, ale fascinovalo ho, kolik věcí najdou lidé na půdě nebo ve starých příbornících. Už chtěl zamířit domů, když ho zaujala drobná miska s modrými květy. „Ta se bude manželce líbit,” pomyslel si a koupil ji.

Stála 35 dolarů, tedy asi 800 korun. Byla z porcelánu a na první pohled vypadala úplně obyčejně. V průměru měla patnáct centimetrů a zdobily ji ornamenty připomínající okvětní lístky lotosu, pivoňky, chryzantém a granátového jablka.

Právě dekorace misky přišla milovníku starožitností povědomá. Měl pocit, že ji už někde viděl. „Poté mi došlo, že to nebylo v čínské restauraci, ale v muzeu,” přiznal se. Poslal proto její fotografie odborníkům z aukční síně Sotheby's. To, co mu po několika dnech oznámili, rozhodně nečekal.

Obyčejná miska?

„Okamžitě nám bylo jasné, že se díváme na něco velmi vzácného,” svěřila se odbornice na čínské umění Angela McAteer. „Miska měla hladký povrch, hedvábnou glazuru a specifické tahy štětcem. To vše jsou charakteristické znaky keramiky, jež se vyráběla během dynastie Ming na počátku 14. století.”

Malebný květinový vzor

Odborníci předpokládají, že byla vyrobena za vlády císaře Jung-le. Je známo, že řemeslníci jeho doby vnesli do porcelánových pecí ve městě Ťing-te-čen nový styl, především květinové zdobení.

„Zaměřili jsme se hlavně na motiv čtyřlístku, který obklopoval věnec z květů a listů,” říká McAteer. Po několikadenním pátrání její tým zjistil, že podobných misek je na světě pouze šest. Tato byla sedmá.

Vzácný artefakt

Tento fakt cenu artefaktu několikanásobně zvýšil. Aukční síň doufala, že by mohl být prodán za 300 000 až 500 000 dolarů. Nakonec byl vydražen za 722 tisíc dolarů, tedy téměř 16,5 milionů korun. To je 20 tisíci násobek původní ceny.

Čínská miska

„O podobném nálezu sní každý historik umění. Jde doslova o šest set let starý poklad,” uvedla Angela McAteer. Podobný názor sdílí i její nálezce, který se stal milionářem. Jak se miska ocitla na bleším trhu v Connecticutu a kdo ji původně prodával, je záhadou.

Zdroje: www.dw.com, www.globalnews.ca, www.robbreport.com