Čas od času se snad v každé domácnosti najde nějaká stará nepotřebná věcička, které se chce člověk zbavit. V USA ji lze předtím, než skončí v kontejneru, nabídnout v tzv. garážovém prodeji. A na jeden takový se v New Havenu v Connecticutu vypravil sběratel starožitností. Za babku tam koupil poklad.

Bleší trhy

„Vždycky mě ohromí, že je to možné, že se stále takové poklady dají objevit,“ řekla pro neziskovou mediální společnosti NPR Angela McAteerová, viceprezidentka aukční síně Sotheby's a vedoucí oddělení čínských uměleckých děl. „Pro nás jako odborníky je vždy velmi vzrušující, když se zdánlivě odnikud objeví něco, o čem jsme ani nevěděli, že existuje.“ Mluví o předmětech, které leží zaprášené někde v garáži či se objeví na nějakém bleším trhu, aniž by lidé tušili, že jsou majitelé historické vzácnosti.

To je i případ zdánlivě obyčejné staré misky, kterou zakoupil muž, který nechce být jmenován. Jaký byl její osud, než se ocitla na „sousedském výprodeji“ na dvorku v Connecticutu je záhadou, ale možná se v rodině předávala z generace na generaci, a proto její cena nebyla s ohledem na místo prodeje zrovna nejnižší. Majitelé ji nabízeli za 35 dolarů, což je nějakých 800 korun. Muž prý nesmlouval. Jako nadšenec pro starožitnosti však chtěl vědět, jakou skutečnou hodnotu má a zda nenaletěl. Poslal fotku do aukční síně Sotheby's v New Yorku s prosbou o její zhodnocení.

close info YouTube zoom_in Miska měří 16 centimetrů v průměru a je zdobená kobaltovými květy

Poté, co ji odborníci viděli, zůstali v šoku a s nimi i nový majitel.

Jedinečná a cenná

Již na první pohled bylo znalcům jasné, že se jedná o předmět historického významu. „Při prvním pohledu náš tým okamžitě rozpoznal kvalitu tohoto nesporného klenotu…,“ uvedla později McAteerová. Malá porcelánová miska v průměru necelých 16 centimetrů byla mimořádně vzácná čínská starožitnost z 15. století. Kvůli tvaru připomínající poupě lotosu se jí říká „lotosová miska“ a je jedna z šesti dosud známých misek stejného provedení, které jsou ve sbírkách významných muzeí. Bílý porcelán pod hedvábnou glazurou zdobí kobaltově modré květy lotosu, pivoňky, chryzantémy a granátového jablka. Dno pak motiv čtyřlístku, který je obklopený věncem z květů a listů.

close info YouTube zoom_in Vzacná miska v rukou odborníků za Sotherby's

Miska pochází z období vlády Jung-leho, třetího čínského císaře říše Ming, který vládnul v letech 1402-1424. Právě jeho období bylo proslulé osobitými porcelánovými technikami, které se už v dalších dynastiích neopakovaly. Dle McAteer císař Jung-le podporoval umělecký význam porcelánu a obyčejné užitkové předměty byly skutečnými mistrovskými díly. To je důvod, proč má mingská keramika tohoto období nesmírnou hodnotu.

Vzácnou misku ukazuje následující video:

Zdroj: Youtube

Ze dvorku do aukce

Cenu vzácného artefaktu ze „dvorku“ aukční odborníci odhadovali na 300 až 500 tisíc dolarů. Po vyvolávací ceně 200 tisíc se po pěti příhozech vyšplhala na 580 tisíc. Neznámý zájemce, který předmět vydražil po telefonu, pak zaplatil za mingskou porcelánovou misku se všemi poplatky 721 800 dolarů, což je téměř 16 a půl milionů korun. No, a pak něco vyhoďte nebo na blešáku nekupte…

