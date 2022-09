Čína oznámila výstavbu podzemní základny na Měsíci. Má být hotová do roku 2035

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

V červenci 2022 čínští vědci z Harbinského technologického institutu oznámili svůj ambiciózní projekt, jehož cílem je vybudovat stálou základnu na Měsíci. Pokud by se jim to podařilo, čínští astronomové by se stali prvními – alespoň dočasnými – obyvateli Měsíce. Není to však jediný plán. Vědci nastínili i další.

Novodobé dobývání vesmíru

Pokud jde o dobývání vesmíru, v době studené války se předháněli dva hlavní aktéři, bývalý Sovětský svaz a Spojené státy. Ty zůstávají stále na scéně, sověty svým způsobem vystřídala Čína. Severoamerický kosmický program NASA s názvem Artemis počítá s obnovením letů na Měsíc s lidskou posádkou do roku 2025. Čína v posledních letech „šlápla na plyn“ a značně svůj kosmický program urychlila. Jako první a zatím jediná vyslala kosmickou sondu na odvrácenou stranu Měsíce, která tam úspěšně přistála.

Vědci spustí systém odklonu asteroidů, abychom nevymřeli jako dinosauři Elena Velímská 13. květen 2022 četba na 4 minuty četba na 4 minuty

Smělé plány Pekingu

Čína má v plánu vyslat na Měsíc své první astronauty do roku 2030. Předtím ale chce na jižní pól Měsíce vyslat sondu, která by tam „zkoumala“ zásoby ledu, ze kterých by bylo možné získat vodu. To je nezbytný předpoklad pro dlouhodobý pobyt lunárních astronautů, který je náplní smělého projektu budování stálé základny na Měsíci. Ta by měla být dokončena do roku 2035. Za zúčastněné vědce z Harbinského technologického institutu detaily o projektu základny, která ponese výstižné jméno Vavřínový strom (Laurel Tree), prozradil pan Wente.

Vavříny pro Čínu

Vavřínový strom by měl být vybudován v lávových trubicích – podzemních tunelech a jeskyních, které na Měsíci vznikly během sopečné aktivity. Lávové trubice vznikají během erupcí sopek, kdy jimi protéká horká láva. Povrch lávy postupně chladne, láva odtéká a zchladlý povrch po sobě zanechá dutiny, které můžou být až kilometry dlouhé a desítky metrů široké. Dle harbinských vědců je to dostatečný prostor pro základnu. Lávové trubice a jeskyně poskytují ochranu před slunečním a kosmickým zářením i extrémními změnami teplot. Přes den, který trvá více než dva pozemské týdny, je na Měsíci teplota 120 °C, během stejně dlouhé noci klesá na -130 °C. Pan Wente dále přiblížil, jak by měla základna vypadat.

Chodby budou spojovat řídící centrum, pracovní a obytné prostoryZdroj: Shutterstock.com

Základna v plné kráse

Vchod a východ do základny bude chráněn povrchovou stavbou ve tvaru pyramidy. V samotné základně pod měsíčním povrchem bude řídící centrum, které bude spojeno chodbami s dalšími pracovními a obytnými prostory. Jak vysvětlil Wente, všechny části budou zpevněny betonovou směsí z měsíčního regolitu s přísadami dopravenými ze Země. Dále uvedl: „Tyto podzemní tunely jsou dobrou alternativou pro základnu, která nebude na jižním pólu Měsíce, kde se předpokládá hojný výskyt vodního ledu. Jižní pól může být příliš přeplněný vzhledem k tomu, že zde chce vybudovat základnu mnoho zemí. Na druhou stranu těžba vodního ledu může být velmi obtížným úkolem.“ Projekt je zatím jen na papíře. Dle zdrojů je ale jižní pól výchozím bodem pro osídlení Měsíce a získávání měsíčních zdrojů. Je důležitý i pro Spojené státy. Jak uvedl The News Dept s odvoláním na týdeník Focus, panují obavy, aby nevyvolal lunární konflikt.

Zdroje: anomalien.com, thenewsdept.com