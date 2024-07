Externí autor 26. 7. 2024 clock 3 minuty video

Jsou pro vás instantní čínské nudle řešením rychle připraveného jídla? V tom případě byste měli vědět, co se stane v trávicím ústrojí, když tenhle pokrm sníte. Nejspíš budete šokováni stejně jako jistý lékař.

Instantní nudlová polévka je rychlý a levný pokrm, který nepochybně někdy přistál v nákupním košíku každého z nás. A když ne přes rok, tak při nákupu na dovolenou určitě, protože je nenáročná na přípravu. Do nudlí přece stačí přidat pytlík s kořením, který je součástí téhle „dobrůtky“, zalít horkou vodou a máte oběd. Napadlo vás ale někdy, co právě tohle jídlo napáchá ve vašem organismu?

Chutné, ale…

Čínské nudle si můžete vybrat se spoustou různých příchutí, takže si chuťové pohárky přijdou na své. Tím ale veškerá zábava končí. Zejména kvůli tomu, co ve skutečnosti s tímto jídlem přijímáte. Jde zejména o nadměrné množství soli, a to dokonce až dvě třetiny denní dávky. Jenom pro připomenutí, vysoký obsah sodíku v těle přispívá ke zvýšení krevního tlaku a mozkové mrtvice.

Možná vás to překvapí, ale ani tuku v tomto pokrmu není málo, uvádí se, že až polovina denní dávky. Se zvýšeným příjmem tuků se pak pojí další zdravotní problémy.

Nudle v televizi

Tomu, co se děje s instantními nudlemi v těle člověka, se rozhodl přijít na kloub gastroenterolog Braden Kuo, ředitel Centra pro neurointestinální zdraví v Massachusettské všeobecné nemocnici. Provedl experiment, v němž vybraný jedinec, který snědl instantní čínské nudle, spolkl mini kameru. Lékař tak mohl sledovat, co se děje v trávicím traktu dotyčného.

Překvapivě nic. Další dvě hodiny nudle odolávaly trávicím procesům a nezměnily svou konzistenci. A po pravdě se nejspíš nelze takové situaci zas tak moc divit, protože tohle jídlo je vysoce zpracované a trávicímu traktu trvá podstatně déle, než takový pokrm rozloží. Dalším faktorem je vstřebávání živin. V tomhle případě si ale tělo nemá z nudlí co vzít. Zato aditiv, která se přidávají do podobných potravin pro technologické účely jako je konzervace potravin, barvení potravin, zvýrazňování chutí apod., by se našlo až dost...

Jíst nebo nejíst

Konzumací instantních nudlí by si měli rozmyslet všichni, kteří mají potíže s vysokým krevním tlakem, zvýšený cukr a cholesterol, nemluvě o nadváze. Neprospějí ale ani zdravému člověku, a to zejména v případě, že si je dává častěji než dvakrát týdně.

Chudáci ženy

Studie vědců z Harvard School of Public Health přinesla další zjištění. Výzkum se týkal více než deseti tisíc dospělých Jihokorejců, kde je spotřeba těchto nudlí nejvyšší na světě. Ze dvou stravovacích vzorců, ten v němž se nacházely instantní nudle, směřoval k metabolickému syndromu.

Ženy, které jedly instantní nudle více než dvakrát týdně, měly o 68 % větší pravděpodobnost, že jím onemocní, než muži, což je podle vědců dáno rozdílným pohlavím. Metabolický syndrom je skupina rizikových faktorů, kam patří obezita, vysoký krevní tlak, cholesterol a krevní cukr. Ten zvyšuje riziko srdečních onemocnění a vzniku cukrovky druhého typu.

