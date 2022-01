Papírové brnění: Vědci otestovali starý ochranný oděv bojovníků a zůstali v šoku

Čínský válečník, ilustrační foto

Foto: model beauty / Shutterstock.com

Pro nás je papír synonymem křehkosti, tenkosti a něčeho, co se snadno a mnoha způsoby zničí. Test starobylého čínského papírového brnění však svědčí o něčem zcela jiném. Je neuvěřitelně silné. Papírová zbroj je 2600 let stará a podle odborníka Grega Martina Číňané používali papírové zbroje již 600 let př. n. l.