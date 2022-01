Velký čínský horoskop na rok 2022: Co vás potká v neklidném roce tygra?

Velký čínský horoskop na rok 2022.

Foto: illusman500/Shutterstock.com

Čínský Nový rok začíná 1. února 2022 a skončí 21. ledna 2023. V tomto období bude vládnout znamení Tygra. Obecně se předpokládá, že se všechna znamení budou ochotně pouštět do nových výzev a nebudou se bát změn. Energie vodního živlu rozvine vědění, inteligenci i talent. Lidé také častěji projeví empatii.

Čínský horoskop na rok 2022 prorokuje, že nejlépe se bude dařit jedincům narozených v roce Draka, Koně, Psa a Prasete. Větší snahu budou muset projevit Opice a Hadi. Vliv vodního Tygra pocítí především znamení, jež mají jangovou polaritu. Mezi ně patří Krysa, Tygr, Drak, Kůň, Opice a Pes. Ta by měla být v jednání impulzivní a s úspěchem dosáhnout svých cílů. Jingová znamení, jako jsou Vůl, Králík, Had, Koza, Kohout a Prase, by se neměla nechat odradit prvním neúspěchem..

Čínský horoskop 2022

Rok Tygra by měl být ve znamení determinizmu, spontánnosti a novosti. Dařit by se mělo jak oficiálním plánům, tak také plnění tajných přání. Pokud však na nich budete intenzivně pracovat. Toužíte-li rozjet nové podnikání, právě rok 2022 patří mezi ten nejvhodnější. Dařit se v tomto ohledu bude především Vepřům. Stejně ale jako tygřice chrání své mladé, na začátku projektu byste měli být ve střehu před každým potenciálním nepřítelem. Zajíce a Koně čekají slibné pracovní vyhlídky, Draci by se neměli bát říct si o vyšší plat.

Dařit by se mělo jak plánům, tak také plnění tajných přání.Zdroj: lovelyday12/Shutterstock.com

Nejvíce práce by se mělo udělat v první polovině roku. Dařit by se mělo i těm nejméně optimistickým návrhům. Uspět by měly především ekologické projekty. Podle předpovědi pro rok Tygra prý nebude fungovat nic, co by ohrožovalo životní prostředí. V tomto ohledu můžete očekávat nové zákony a předpisy. Nadále by měl růst akciový trh.

Peníze v roce 2022

I přesto, že rok Tygra přeje novým příležitostem a slibuje úspěch, jedním dechem nabádá k opatrnosti. Neměli byste utrácet za nesmyly. Investice byste si měli předem promyslet a nedělat unáhlená rozhodnutí. Díky tomuto může mnoho chudších lidí získat spoustu peněz a zámožnější si udrží svůj stabilní příjem.

Podle předpovědi by se v roce šelmy mělo na mezinárodní politické scéně odehrát pár klíčových událostí. Mnoho politiků bude nuceno odstoupit kvůli podezření z korupce. Napětí a vzpoury se přenesou i do běžného života. V roce 2022 prý nebude o demonstrace, převraty nebo války nouze.

Láska a zdraví

Čínská astrologie ale přesto předpovídá, že lidé budou držet více pospolu, začne mizet sobeckost a chamtivost. Rok Tygra nepřeje romantickým vztahům, které jsou často nestabilní. Zajíci a Vepři by se neměli pouštět do románků. Rychle by se provalily. V lásce se bude výrazně dařit Buvolům, Tygrům, Kozám a Opicím. Pro Hady a Koně bude klíčem úspěšného vztahu komunikace.

Nový čínský rok přeje budoucím rodičům, pokud se však nenarodili také v roce Tygra. Matka nebo otec Tygr by dítě považoval za agresivní, arogantní a drzé. Porodům by se také měly vyhnout ženy - Opice. Mezi těmito znameními se může objevit nedorozumění a manipulace.

Zdroj: Youtube

V otázce zdraví by měla všechna znamení začít pečovat o zdraví ledvin. Pijte hodně čisté vody a začněte si hlídat jídelníček. Vyhýbat byste se měli průmyslově zpracovaným potravinám a sladkým limonádám. Klíčem zdraví je dostatek zeleniny a ovoce. Díky vitamínům a minerálům tak zvládnete i stres, který, dle čínského horoskopu, může potrápit především Draky.

Znamení čínského horoskopu

Stejně jako náš západní horoskop, i čínský má dvanáct znamení. To své ale určíte ne podle měsíce, ale roku narození. Jaké zvíře vás zastupuje v tradičním čínském horoskopu?

Krysa (roky narození 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Buvol (roky narození 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Tygr (roky narození 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Zajíc (roky narození 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Drak (roky narození 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Had (roky narození 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Kůň (roky narození 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Koza (roky narození 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Opice (roky narození 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Kohout (roky narození 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Pes (roky narození 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2008)

Vepř (roky narození 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Zdroj:

www.marca.com, www.herworld.com