V sobotu 10. února 2024 začíná čínský nový rok. Tímto rokem vstupujeme do éry Dřevěného Draka, která má být rokem dynamickým, kreativním a společenským. Nastanou velké změny oproti minulému roku Králíka. Co vás čeká v roce 2024 podle čínského horoskopu?

V tomto roce nás čekají nové výzvy a spousta změn. Ty se budou odehrávat zejména v oblasti naší práce. Díky tomu, že rok Dřevěného Draka je pod elementem vody, můžeme očekávat mnoho pozitivního. Je vhodný čas konečně se odhodlat, dosáhnout svých cílů, nebo třeba urovnat rodinné vztahy. Určitě máte šanci získat v tomto roce svoje vysněné zaměstnání.

Krysa

Roky narození: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Krysa symbolizuje moudrost a odhodlání. Tito zrozenci si dokáží poradit v zapeklitých situacích a demokraticky vybruslit z vyostřených konfliktů. Ambiciozní znamení umí dobře hospodařit se svou energií a zacílit ji tam, kam je zrovna potřeba. Krysy mohou bez obav přijmout výzvy, které jim osud přivede do cesty. Důležitá je pro ně komunikace a obezřetnost ohledně finančních záležitostí. Bude lepší se poradit z odborníkem.

Buvol

Roky narození: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Buvolové jsou spolehliví, stabilní a pracovití jedinci. Tito samotáři se nebojí překážek a tento rok je hravě překonají. Čekají je velké změny a nové začátky. Využít by měli své systematičnosti, protože díky správné strategii rychle získají úspěch, po kterém touží. V tomto roce je důležitá rozvážnost ohledně financí, protože jedině pak se budou moci těšit s hojnosti a budou sklízet ovoce své píle.

Tygr

Roky narození: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Ambiciózní Tygři si mohou pro tento rok stanovit jasné cíle, protože bude potřeba postupovat systematicky. Rok Draka pro ně bude velmi inspirativní a tvořivý. Sdílet mohou Tygři sebevědomě své originální nápady, protože konečně zaujmou. Přijde i nabídka zajímavé spolupráce, kterou je potřeba zvážit. Čeká je úspěch v soukromí a mezilidských vztazích.

Zajíc

Roky narození: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023

V roce Draka se Zajícům vyplatí jejich obezřetnost. Je dobře, že zvažují důležitá rozhodnutí ze všech stran. I Zající budou v novém roce kreativní a originální. Díky své schopnosti dobře a upřímně komunikovat s lidmi, budou mnohdy mediátory. A to doma i v práci. Tito zrozenci se vrhnou do osobního rozvoje, budou se hodně věnovat osobnímu růstu a sebepoznání. Drak může zajícům přinést finanční problémy, a tak by si měli dávat pozor na své investice a raději spořit.

Drak

Roky narození: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Charizmatičtí Draci budou přitahovat pozornost. Svůj šarm mohou skvěle využít v budování vztahů. Sebevědomí a energičtí zrozenci tohoto znamení budou letos surfovat na vlně energie a kreativity. Měli by si dát pozor na riskování, zejména v oblasti financí. Opatrně také s přímočarostí, která by vám mohla zbytečně zavřít dveře k důležitým lidem. Stačí zvolit ta správná slova, a ve spojení s vaším osobním kouzlem, budete stát na stupni letošních vítězů. Šance, že se vám bude dařit, je opravdu vysoká.

Had

Roky narození: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Moudrý a vychytralý Had narazí na novou cestu. Využít by měli tito zrozenci svého strategického myšlení a nepodcenit plánování. Jejich taktika je dovede k zaslouženému úspěchu. Stačí využít příležitosti. Hodit se bude i jejich empatie, protože budou hodně komunikovat s lidmi a budovat nové vztahy. Právě nová osoba v jejich životě je přivede na úplně nový směr cesty. Co se financí týče, neměli by tento rok zbytečně riskovat.

Kůň

Roky narození: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

V roce Draka vyniknou odvážní Koně svou energií a schopností postavit se výzvám a novým příležitostem. Tentokrát se zúročí jejich vytrvalost. Neměli by se bát experimentovat a otevřít se novým možnostem. Přijdou nové velice zajímavé projekty, do kterých se s nadšením zapojí. Společenští Koně by si měli dát pozor, na co kývnou, protože někdy v zapálení nedomyslí důsledky. Neměly by se však bát jednat narovinu. Pozor na investice.

Koza

Roky narození: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Kozy čeká tvůrčí období. Mohou se věnovat psaní, hudbě, nebo umění. Důležitá je radost a prožitky. Tito zrozenci budou mít tolik příležitostí, že jejich život v tomto roce bude připomínat pestrý katalog. Měli by naslouchat intuici a věnovat se věcem, které je opravdu baví. Díky tomu, že budou upřímní sami k sobě, najdou dokonce tento rok i životního partnera. Proto by měli jednoznačně zůstat otevření a zbystřit smysly.

Opice

Roky narození: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Opice jsou hravé, rychlé a akční. Ničeho se nebojí, ani nového roku Draka. Umí se skvěle přizpůsobit novým situacím, což z nich dělá vyhledávané společníky a kolegy. Toto znamení má rádo společnost, rozruch a místa, kde se něco děje. Komunikativní Opice je upřímná, přátelská a zábavná. Pozor by si měli dát tito lidé na finance a více přemýšlet v souvislosti s nimi do budoucna. Dařit se jim bude i v mezilidských vztazích.

Kohout

Roky narození: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Kohouti jsou hrdí a velmi odvážní. Tento rok si mohou směle splnit své sny a plány. Pomůže jim vizuální plánování pomocí vision boardu. Potká je pár změn v oblasti vztahů, ale výsledek bude velmi uspokojivý. Tito zrozenci by měli komunikovat s ostatními s respektem a empatií. Nové inovativní nápady se jim budou přímo pod rukama kreativně přetvářet v působivé výsledky. Možná přijde nabídka povýšení.

Pes

Roky narození: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006​

Psi symbolizují věrnost a oddanost. V roce Draka by měli být otevřeni novým výzvám a přijímat změny. Tento rok se jim bude dařit, a není potřeba strachovat se z překážek. Společenští psi budou upevňovat vztahy v rodině a s přáteli. Ani tomu to znamení se nevyhne nakažlivá kreativní energie Draka. Ve vzduchu je kariérní postup. Možný je i nový podnikatelský záměr. Pozor na investice, raději by se měli poradit s odborníkem.

Prase

Roky narození: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Prasata nemají ráda změny, a rok Draka jich bude plný. Tato společenská zvířata budou mít naštěstí podporu svého okolí. S vděčností by se jim tito zrozenci měli na oplátku pokusit naslouchat. Prasata by se měla zaměřit na své zdraví a převzít za něj zodpovědnost. Životní styl je klíčem ke zdraví a vitalitě. I toto znamení se může směle otevřít přílivu kreativity a inspirace. Finančně se jim bude dařit, a dokonce by se mohl vydařit nákup nemovitosti.



https://my.astrofame.com/