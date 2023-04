Vojenský pilot Jang Li-wej se usmíval do kamery. Když obrazovka potemněla, na chvíli zavřel oči. Na oběžné dráze Země byl už několik hodin. Najednou uslyšel podivný zvuk: „Klep, klep.” Vyděšený muž se podíval z okýnka. „Ve vakuu se přece vlny nešíří," pomyslel si, když to zachytil znovu.

Bylo 15. října roku 2003. Jang Li-wej, člen oddílů kosmonautů, se stal prvním občanem Čínské lidové republiky, který se podíval do vesmíru. Let proběhl zcela bez problémů. Pilot během 21 hodin a 23 minut zamával manželce a synovi, promluvil s ministrem obrany, poobědval, pozdravil své kolegy a fanoušky a také uslyšel tajemné klepání.

„Znělo to, jako by někdo ťukal dřevěným kladivem na železné vědro,” svěřil se po návratu na Zemi. „Nepřicházelo to zvenku ani zevnitř vesmírného modulu. Byl jsem nervózní a opravdu jsem se bál.”

Záhadný zvuk v kosmu

Aby se zvukové vlny šířily, potřebují vhodné prostředí, jako je vzduch či voda. Vesmír je však téměř dokonalé vakuum. Ruchy, které vydávají tělesa v něm, lze proto zachytit pouze speciálními přístroji, ne lidským uchem.

Zdroj: Profimedia.cz Kanadský astronaut Chris Hadfield (vlevo) a čínský taikonaut Jang Li-wej.

„Dokážete si proto představit, jak musel být Li-wej vyděšený? Ten zvuk mohl znamenat cokoli. Pokud se ale pohybujete ve výšce 331 až 338 km, většinu scénářů si nechcete ani představit,” říká bývalý kosmonaut Winston Elliott Scott.

Na oběžné dráze panuje bezkyslíkaté prostřední o teplotě minus 455 stupňů Celsia. Člověk zná pouze jeden kmen živočichů, jež dokáže přežít podobné podmínky - želvušky. Tito maximálně 1,5 mm velcí prvoústí by ale těžko klepali na dveře. Je tedy možné, že strašidelný zvuk byl pouze výplodem unavené mysli?

Racionální vysvětlení?

Podle odborníků si ho kosmonaut nevymyslel. I přesto, že se dodnes neví, co ho přesně způsobilo, pro jeho vznik existuje racionální vysvětlení. „Když kosmická loď obíhá kolem Země, její materiál je vystavený obrovským změnám teploty a tlaku. Mezi vnější a vnitřní stěnou modulu jsou rozdílné podmínky, které mohou způsobit drobné deformace. Ty pak produkují zvuk,” vysvětluje hlavní kostruktérka Lunar Palace 1, výzkumného zařízení simulujícího pobyt na povrchu Měsíce, Liu Hong.

Zdroj: Youtube

Pilot se později snažil klepání interpretovat, aby mu jej vědci mohli pomoci identifikovat. To se mu však nepodařilo. Podle čínských médií nebyl jediný, kdo ho slyšel. Setkat se s ním měli také astronauti na misích v letech 2005 a 2008.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.usa.chinadaily.com.cn, www.bbc.com