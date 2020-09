Jak vypadaly cirkusy minulosti:Panoptikum postižených lidí a nemilosrdná drezura

Historie cirkusu se začala psát už v antickém věku. Lidé se prostě chtěli bavit a vidět to, co nepotkají jen tak na ulici. V české historii má cirkus a potulní komedianti své nezastupitelné místo. Možná by se dala i přeměnit známá průpovídka "Co Čech, to muzikant" na "Co Čech, to komediant".