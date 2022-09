Císař František Josef I. měl zvláštní intimní návyk. Znechucoval jím své milenku

Natálie Borůvková

Císař František Josef I.

František Josef I. byl rakouský císař a uherský král. Vládl úctihodných osmašedesát let. Svou říši rozdělil na duální monarchii, v níž Rakousko a Uhersko koexistovaly jako rovnocenní partneři. To však nebylo jediné, v čem tento císař vynikal. František Josef I. měl zvláštní intimní návyk, kterým znechucoval i své milenky.

František Josef I. se narodil 18. srpna 1830 na zámku Schönbrunn u Vídně a zemřel 21. listopadu 1916 na stejném místě.

Císař František Josef I. měl zvláštní intimní návyk

V roce 1879 uzavřel spojenectví s Německem vedeným Pruskem a v roce 1914 jeho ultimátum Srbsku přivedlo Rakousko a Německo do první světové války.

František Josef vydržel na trůnu rekordních 68 let a zatímco svět kolem něj se za tu dobu neustále měnil, on sám se snažil žít ve světě, který znal ze svého dětství a který mu dokonale vyhovoval.

Ostatně jako první úředník ve státě měl celý den co dělat a zjevně se nechtěl zabývat jakýmikoliv novotami, i když by mu třeba mohly zjednodušit život. A tak žil stařičký mocnář i ke konci svého života v podstatě v době svého mládí.

František Josef I. příliš neholdoval inovacím a vynálezům. Měl k nim velmi podivný a odtažitý vztah. Jako člověk, vychovaný a žijící v dokonalém řádu, milující jednoznačnost a zaběhané rituály, nerad měnil cokoliv kolem sebe.

Jednu zvláštnost však přece jen měl. Týkala se jeho intimního života. Tou dráždil a popouzel především své milenky.

Znechucoval své milenky

František Josef I. nejen že nerad měnil svět kolem sebe, stejné to bylo také s jeho oblečením.

Rád nosil staré a velmi obnošené spodky. Jak uvedla sama jedna z jeho milenek, pověstná Anna Nahowská: „Kdykoli mu pomáhám při oblékání, říká: "Jen se moc nedívají na šatstvo, všechno je obnošené a staré, věci nosím dvacet i třicet let…" Jednou jsem ho upozornila, že má na vlněném nátělníčku vedle zapraného fleku díru. Nátělník nemůžu vyměnit. Druhý takový není v celém světě k dostání…“

Podobných pikantérií měla Anna ve svých denících více. Bohatý vládce ohromného impéria tak často do lože ulehal v sepraném, špinavém a dokonce děravém spodním prádle. A to i přesto, že si celý svůj život zakládal na důstojnosti.

Anna byla jeho milenkou dlouhých čtrnáct let. Ačkoliv tolik stála o to, aby císař jejich vztah zlegitimoval, během svého života o jejich poměru nikdy nemluvila. Vše bedlivě zaznamenávala do svých deníků. Právě tam nakonec popsala i zvyky Františka Josefa.

František Josef byl jako mladý zdvořilý a pohledný. S přibývajícími léty se však stal málomluvným a uzavřeným. A jak se zdá, tak ani na hygienu příliš nedbal.

