Císař František Josef a bavorská princezna Alžběta měli štěstí. Jako jedni z mála vysoce postavených šlechticů se brali z lásky. Dokonce je ještě před obřadem několikrát nachytali ve „vášnivém objetí”. Nikdo proto nečekal, že jejich svatební noc skončí fiaskem.

„...Láska snoubenců roste každou hodinu. Tomu bys nevěřil,” napsala matka panovníka, arcivévodkyně Žofie svému synu, Ferdinandu Maxmiliánovi. „Zatímco jsme seděli v salonu, oni ve vedlejším pokoji stáli, zaměstnáni dlouhým polibkem.”

Třiadvacetiletý císař a patnáctiletá Sisi se poprvé setkali v roce 1853 na jeho narozeninové oslavě. Nebyla to náhoda.

Franz Josef si již dlouho přál oženit se a založit rodinu. Požádal proto svou matku, aby se mu po nějaké vhodné nevěstě porozhlédla. Ta proto na slavnost cíleně pozvala i svou sestru se čtyřmi nejstaršími dětmi.

I přestože se král během několik let setkal s řadou urozených slečen, žádná mu do okna nepadla. S Alžbětou to ale bylo jiné. Jakmile ji spatřil, nemohl z ní spustit oči. Zářila jako jasná hvězda. Navíc jeho pozornost opětovala. O pět dní později bylo oficiálně oznámeno jejich zasnoubení.

Sisina svatební noc

Svatba se konala 24. dubna roku 1854. Augustiniánský kostel ve Vídni byl ten den osvícen 15 000 svíčkami a vyzdoben červeným sametem. Obřad vedl kardinál Joseph Othmar von Rauscher. Asistovalo mu více než 70 prelátů. Sisi měla na sobě bílé krajkové šaty s květy myrty, diamantové šperky a diadém své tchyně arcivévodkyně Žofie.

Byla však jako na trní. Svazovaly ji obavy z porušení dvorského protokolu. Navíc bylo všude tolik lidí! Při audienci důležitých diplomatů a vyslanců to už nevydržela a utekla ze sálu. To nejhorší však mělo ještě přijít.

Císařská ložnice

„Po banketu jsem já a její matka odvedly mladou nevěstu do jejích pokojů. Nechala jsem je chvíli samotné,” napsala si arcivévodkyně Žofie do svého deníku. „Poté jsem přivedla svého syna. Alžběta již ležela v posteli. Svou krásnou tvář, obklopenou hustými vlasy, skryla do polštářů. Vypadala jako vyplašený pták.”

I přestože Sisi Františka milovala, nedokázala se mu oddat. Nikdo netuší, co přesně se za zavřenými dveřmi stalo. Řada historiků ale upozorňuje, že hlavními důvody k nenaplnění manželství mohl být stres, nedostatek soukromí nebo přehnaná očekávání.

Manželství s císařem

Nový den však znamenal nové komplikace. Ráno do komnaty vtrhly obě matky, aby své děti vyzpovídaly. Doprovázel je zástup služebnictva, který měl nachystat tzv. jitřní dárek. Ten měla obdržet novomanželka za odevzdané panenství. Jenže císař jen zavrtěl hlavou.

V tu chvíli arcivévodkyně Žofie významně zvedla obočí a Sisi si drze přeměřila. Věděla, že její syn má s milostným aktem dost zkušeností. Za nepodařenou svatební noc tak vinila mladou dívku.

Napjatá atmosféra panovala i zbytek dopoledne při společné snídani, z níž se bavorská princezna v slzách omluvila. Od té doby byla stále na útěku. Jak fyzicky, tak psychicky.

„Byla jsem degradována do role chovné klisny, od níž se očekává početné potomstvo a hlavně dědic,” povzdechla si ve svém deníku. „Miluji císaře, jen kdyby to nebyl císař.” Manželství s Františkem Josefem bylo naplněno o tři dny později.

