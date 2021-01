Císařovna Sissi si v padesáti pořídila tajné tetování: Manžel s ním byl spokojen

Císařovna Alžběta Bavorská, všeobecně známá jako Sissi, se do historie zapsala jako impozantní, ale trochu komplikovaná žena. Nikoho už tedy asi nepřekvapí, že mimo své posedlosti štíhlou linií a mladistvým vzhledem byla závislá na pocitu svobody. Byla vášnivou cestovatelkou a milovala moře. Tuto nehynoucí lásku měla symbolizovat kotva, kterou si nechala v padesáti letech vytetovat.

Císařovnina láska k moři začala v roce 1860, když odjela na Madeiru na léčení s plicními problémy. Na Madeiře žila klidný a osamělý život v pronajaté vile u moře a zcela se zamilovala do bušení vln, západu slunce a nekonečných dálek. V pozdějším věku uvažovala o životě v Řecku a nakonec si nechala na Korfu postavit vilu. Podle slov její dcery si dokonce přála, aby tam byla pohřbena. "Je to úžasné místo, a pokud někdo mou matku zná, tak ví, že kolem sebe potřebuje krásu, nádherné podnebí a ticho pro klid své duše i těla. Z terasy mi máma ukázala pohled na moře přes dva vysoké cypřiše. To je to místo, kde chce být pohřbena." Napsala si její dcera Marie Valerie do deníku.

Zdroj: profimedia.cz

Ještě více se do cestování zamilovala po sňatku Marie Valerie. Podle spisovatelky a historičky Brigitte Hamann si Sissi zapsala: "Budu cestovat po celém světě. Chci překonat sedm moří jako Létající Holanďan, dokud se neutopím a nezapomenu." (Zdroj: https://www.historyofroyalwomen.com/elisabeth-of-bavaria-sisi/empress-elisabeths-tattoo/)

Během jedné obzvlášť bouřlivé plavby se dokonce nechala přivázat ke stožáru a sledovala s nadšením, jak loď bojuje s vlnami, zatímco část posádky zvracela kvůli mořské nemoci dole v podpalubí. Svůj čin prý okomentovala slovy: "Dělám to jako Odysseus, protože miluji vlny."

Když tedy v roce 1888 vešla do přístavní hospody a zjistila, že ve vedlejší zchátralé místnosti sedí tatér, nebylo o čem přemýšlet. Na levou lopatku si nechala vytetovat drobnou modrou kotvu. I když to v té době nebylo zvykem, Sissi, která se chtěla vymanit ze svého sociálního korzetu, to brala jako symbol své vášně, jenž bude nosit stále s sebou. Když pak tetování viděl její manžel Franz Josef, měl ho okomentovat slovy: "Velmi originální a vůbec ne hrozné."

Mnoho lidí, kteří si nechali něco vytetovat, říká, že se z toho posléze stane závislost. Historici tak spekulují o tom, zda Sissi neměla náhodou ještě jedno, rozsáhlejší tetování, které mělo pokrývat celá záda. Měl to být orel s roztaženými křídly. "Moje sousedka, která byla neteří dvorní kadeřnice Sissi, mi řekla, že na císařovniných zádech viděla orla s roztaženými křídly," říká v rozhovoru Wilma Pfeiffer, autorka knihy “Die wilde Kaiserin: Sissi in Geschichten und Anekdoten”. Údajně měl Sissi fotografovat také její přítel král Ludvík II., který díky nízce střiženým šatům zahlédl tetování nad jejími hýžděmi. Fotka se mu prý tak líbila, že ji nosil v náprsní kapse. (Zdroj: https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Tattoos-und-Affaeren-War-das-die-echte-Kaiserin-Sisi-id51320186.html)

V roce 2017 byla dokonce vosková figurína císařovny Sissi v hodnotě 200 000 Eur (v přepočtu přes 5 miliónů korun) předána do rukou začínajícího tatéra Maria Bartha, který ji v muzeu Madame Tussaud ozdobil lopatku legendární kotvou. Pokud by dnes Barth mohl tetovat skutečnou Alžbětu, měl by jiné nápady: "Provedl bych barevný design - s protěží a srdcem. A kotevní řetěz by tvořily diamanty.“ (Zdroj: https://steiermark.orf.at/v2/news/stories/2842683/)

Jestli by se to krásné Sissi líbilo, dnes nedokážeme posoudit. Víme však, že i tímto gestem předběhla svou dobu o sto let.