Externí autor 19. 11. 2024 clock 4 minuty

Od starověku je známo, že čísla mají magickou moc. Podívejte se, která znamenají štěstí a prosperitu. Máte je ve svém datu narození, které určuje váš osud, i vy?

Numerologie je systém, který přiřazuje číslům symbolický význam. Pracuje s myšlenkou, že čísla obsahují vibrace a energie, které mohou poskytnout náhled na charakter člověka, osobnostní rysy, životní cestu a potenciální výsledky.

V numerologii existuje 9 planet, které jsou označovány čísly. Podívejte se, která planeta patří vám podle dne narození a co vám toto datum přináší.

Číslo 1: datum narození 1., 10., 19., 28.

Pokud jste se narodili v jednom z těchto dnů, jste přirození vůdci. Projevujete odvahu, nezávislost a také máte ambice k velkým cílům. Vzhledem ke své rozhodnosti se vám bude dařit hlavně v profesní sféře. Úspěch je pro vás velkou motivací a pokud projevíte i dostatek asertivity, není důvod, proč byste ho nemohli dosáhnout.

Číslo 2: datum narození 2., 11., 20., 29.

Jestliže máte v datu narození jedno z těchto čísel, rozhodně se vám nedá upřít notná dávka diplomacie, citlivosti a harmonie ve všech aspektech života. Byli byste skvělí mediátoři, protože dokážete zažehnat nejeden konflikt. Z toho vlastně vychází i fakt, že umíte najít s lidmi společnou řeč.

Číslo 3: datum narození 3., 12., 21., 30.

Šťastní lidé, se kterými je radost si povídat. Poznáte je podle věčně dobré nálady, optimismu a nadšení pro druhého člověka, se kterým rádi diskutují o čemkoli. Umí se pozitivně zapsat do paměti ostatních, což jim následně přináší spoustu různých příležitostí.

Číslo 4: datum narození 4., 13., 22., 31.

Jestli se o někom dá říct, že je to perfekcionista, pak právě o lidech, kteří se narodili v těchto dnech. Definuje je spolehlivost a pracovitost. Jsou prakticky založení a pokud mají před sebou nějakou povinnost, splní ji. Tak jim to ukládá jejich disciplinovaná povaha. Někdo by mohl říct, že jejich život je nudný a šedivý, protože se nejraději hrabou v detailech a životem je provází řád. Jestli jim to tak vyhovuje, jejich věc…

Číslo 5: datum narození 5., 14., 23.

Tito lidé jsou neuvěřitelně všestranně nadaní. Dopředu je žene nejenom jejich zásobárna energie, ale také touha po dobrodružství a poznávání nových věcí. V životě potřebují neustálé podněty a práci nevydrží za kancelářským stolem. Jsou to ve své podstatě šťastní lidé, protože na co sáhnou, to se jim daří.

Číslo 6: datum narození 6., 15., 24.

Vy jste soucit sám. Velmi rádi pomáháte druhým lidem, ať už je necháte se vypovídat a zareagujete dobrou radou nebo nějakým konkrétním činem. Pomyslné číslo jedna je pro vás rodina, která by se dle vašeho mínění neobešla bez vaší příkladné péče. Napadlo vás někdy, že váš energetický vak není bezedný? Myslete na to, že je hezké dávat, ale měli byste i přijímat.

Číslo 7: datum narození 7., 16., 25.

Lidé narození v těchto dnech vynikají analytickou povahou. Jsou to v dobrém slova smyslu vědátoři, kteří neustále nad něčím přemýšlejí. Baví je duchovní témata a mají výjimečné intuitivní schopnosti. Moc legrace si s nimi neužijete, protože jsou nastaveni spíš vážně.

Číslo 8: datum narození 8., 17., 26.

Brilantní uvažování, rychlé rozhodování a úspěchy. Tak můžeme definovat všechny, kteří se narodili v těchto dnech. Tito lidé vědí, co chtějí a nedá se s nimi moc diskutovat, protože jsou poměrně autoritativní. Na druhou stranu je třeba uznat, že mají většinou pravdu. A pokud náhodou ne, brilantně z ní dokážou vybruslit bez ztráty kytičky.

Číslo 9: datum narození 9., 18., 27.

V těchto dnech se rodí humanisté, lidé s velkými ideály, tedy tací, kteří přišli na svět, aby pomáhali ostatním. Mají dar řeči, umí dávat problémy do souvislostí se skutečnými potřebami a dokážou přesvědčit k pomoci ty, kteří mohou. Takoví lidé se cítí nejšťastnější při charitativní práci, poradenských činnostech, ale také v učitelství, které berou jako poslání.

zdroj: timesofindia.indiatimes.com, www.worldnumerology.com, www.numerology.com, www.india.com