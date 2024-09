Zázračná čistič krve i ledvin i plic: Tenhle strom je v Indii posvátný, o nás o něm nikdo neví

30. 9. 2024

Kdo by neznal tu vůni? Sladká, dřevitá a exotická – santalové dřevo je již po staletí ceněno pro své charakteristické aroma, které vám navodí atmosféru dálek. Jenže to zdaleka není vše, co tento strom nabízí. Jeho účinky na zdraví jsou doslova fascinující.

