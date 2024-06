Externí autor 9. 6. 2024 clock 3 minuty

Empatická citlivá a křehká duše to nemá v dnešním světě příliš snadné. Poznáváte se v této větě? Rozpláče a dotkne se vás kdeco? Pokud jste odpověděli kladně, pravděpodobně jste se narodili v jednom z následujících znamení horoskopu.

Po někom hloupé poznámky, ale i oprávněné výtky sjedou jako kapka vody po skle. Sice možná zamrzí, ale za chvilku o nich neví. A pak jsou lidé, kteří se kvůli podobným řečem hroutí. Důvodem je jejich vysoká citlivost, tedy mnohem intenzivněji vnímají nejenom pozitivní, ale především negativní podněty.

Pokud patříte do druhé skupiny, možná za vaše citové nastavení může znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili:

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Citlivé a pečující znamení zvěrokruhu. Přesně takový je Rak. S láskou se stará o partnera, děti, rodiče a blízké kamarády. Víte, milí Raci, ono je to fajn, když své nejbližší zahrnujete doslova mateřskou láskou. Jenom byste neměli zapomínat na to, že takové chování může vaše okolí jednoho krásného dne začít dusit.

Vaše romantické projevy lásky může partner časem vnímat spíš jako projev majetnictví, možná i citového vydírání, protože cítí povinnost vám být za takové pozornosti vděčný. Tak jasně, že tenhle přístup vnímáte jako podraz a možná i projev neúcty. Ale jak už jsme zmínili výše, nezapomeňte, že všeho moc škodí.

A pokud jde vážení partneři Raků o vás, měli byste svým protějškům taktně sdělit, kde leží vaše hranice. Neuškodí, když dotyčného či dotyčnou ujistíte o svých citech, ale vyjasníte si, co už je zkrátka na vás moc.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Znamení Kozoroha patří k těm nejdepresivnějším. Kozorohovi stačí cokoli vytknout, podotýkáme v dobrém, a hned v tom vidí zkázu světa, jejímž autorem jste vy, protože jste si dovolili onu výtku. Problém je v tom, že lidem narozeným v tomto znamení nevysvětlíte, že jde spíš o upozornění.

S takovým člověkem je třeba zacházet hodně opatrně ještě z jednoho důvodu. Kozoroh totiž neprojevuje své skutečné emoce. Ty si nechává opravdu pouze pro své nejbližší. On se navíc neptá ani po emocích nás ostatních. Jak se cítíme my, jenom hádá a podle toho se chová.

Často se pak dostává do spirály nedorozumění, protože není schopen dát pořádně najevo co chce a co mu vadí. S Kozorohem je proto třeba jednat opatrně a postupně ho učit, že nemusí být za každé situace vždy tak extrémně upjatý a orientovaný na výkon. Až se uvolní, bude lépe nejenom jemu, ale i jeho partnerovi.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Umíte si představit Býka citlivku? Právě, že zdání klame a Býk, jak známo, si vytváří ke svým blízkým osobám velmi silné citové vazby. Tihle lidé milují bezpečí a stabilitu a také dělají všechno pro to, aby jednoho i druhého dosáhli.

A pokud se stane, že dojde k jejich narušení, Býk z toho bude natolik otřesen, že mu může trvat pořádně dlouho, než se ze svého emočního veletoče dostane. Nesloží se po hádce o to, kdo zapomněl nakoupit. Špatně zvládá rozchody, potíže v práci, nečekané situace, které ho rozloží na psychické molekuly.

Jakoukoli zásadní změnu je třeba Býkovi vysvětlit v rukavičkách. Jakmile ji přijme, její realizaci zvládne už bez citových výlevů.

Zdroje: www.prosieben.de, www.bunte.de