V Mléčné dráze jsme jediní. Ostatní civilizace už dávno vymřely, tvrdí statisti

Natálie Borůvková

Mléčná dráha.

Foto: Alex Mit/Shutterstock.com

Jsou lidé v Mléčné dráze jedineční a osamocení? Statistický model tvrdí, že všechny ostatní civilizace už dávno vymřely. Přesto je tato otázka - shrnutá do slavné Drakeovy rovnice - již půl století ve vědě jednou z nejobtížnějších a stále nejistých.

Nový výzkum však ukazuje, že nedávné objevy exoplanet umožňují přiřadit novou empiricky platnou pravděpodobnost tomu, že další vyspělé technologické civilizace skutečně existovaly.

V Mléčné dráze jsme jediní

Sami vědci se shodují, že pokud není pravděpodobnost vývoje vyspělého života na obyvatelné planetě překvapivě nízká, pak lidský druh není první technologickou nebo vyspělou civilizací v našem vesmíru.

Studie se také zabývají tím, co znamená "pesimismus" nebo "optimismus", pokud jde o odhad pravděpodobnosti výskytu vyspělého mimozemského života.

"Otázka, zda jinde ve vesmíru existují vyspělé civilizace, byla vždy zamotaná třemi velkými nejistotami v Drakeově rovnici," řekl Adam Frank, profesor fyziky a astronomie na Rochesterské univerzitě a spoluautor článku. "Již dlouho víme, kolik hvězd přibližně existuje. Nevěděli jsme, kolik z těchto hvězd má planety, na kterých by se potenciálně mohl nacházet život, jak často se může život vyvíjet a vést k inteligentním bytostem a jak dlouho mohou případné civilizace trvat, než zaniknou."

"Samozřejmě netušíme, jak pravděpodobné je, že se na dané obyvatelné planetě vyvine inteligentní technologický druh," říká Frank. Ale pomocí naší metody můžeme přesně říct, jak nízká by tato pravděpodobnost musela být, abychom byli JEDINOU civilizací, kterou vesmír vytvořil. Říkáme tomu hranice pesimismu. Pokud je skutečná pravděpodobnost vyšší než pesimistická linie, pak se technologický druh a civilizace pravděpodobně vyskytly již dříve."

Ostatní civilizace už dávno vymřely, tvrdí statistický model

Pomocí tohoto přístupu Frank a Sullivan vypočítali, jak nepravděpodobný musí být vyspělý život, pokud se mezi deseti miliardami bilionů hvězd v Mléčné dráze, nebo dokonce mezi sto miliardami hvězd v naší galaxii Mléčné dráhy, nikdy nevyskytl jiný příklad.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Výsledek? Na základě nových údajů o exoplanetách a hvězdách ve vesmíru Frank a Sullivan zjistili, že lidská civilizace je ve vesmíru pravděpodobně jediná.

"Jedna ku 10 miliardám trilionů je neuvěřitelně málo," říká Frank. "Pro mě z toho vyplývá, že se před námi velmi pravděpodobně vyvinuly jiné inteligentní, technologii produkující druhy. Představte si to takto. Před naším výsledkem byste byli považováni za pesimisty, kdybyste si představovali, že pravděpodobnost vývoje civilizace na obyvatelné planetě je řekněme jedna ku bilionu. Ale i tento odhad, jedna šance z bilionu, znamená, že to, co se stalo zde na Zemi s lidstvem, se ve skutečnosti stalo v průběhu vesmírné historie asi deset miliardkrát jindy!"

Jiný technologický druh se v Mléčné dráze tedy vyvinul, záhy však všechny vzniklé civilizace vymřely.

Zdroje:

www.livescience.com

veda.instory.cz

www.indiatimes.com