Ve světě kinematografie není příběh Claudie Cardinale ničím výjimečným. Stejně jako mnoho jejích kolegyň se do filmové branže nedostala tradiční cestou, ale prostřednictvím soutěže krásy. Jak vypadá krásná Jill z Tenkrát na Západě dnes?

Kráska filmového plátna

V sedmnácti letech, během studia na Centro Sperimentale v Římě, se Claudia Cardinale rozhodla zkusit štěstí v soutěži krásy. Jak se později ukázalo, zcela ji to změnilo život.

Účast v soutěži byla klíčovým momentem, který ji dovedl k řadě malých filmových rolí. Claudiino zemité ztvárnění sicilských žen upoutalo pozornost italských producentů. Nebyla to však jen její ohromující krása, co ji vyzdvihlo. Byly to také její tmavé, zářivé oči, výbušná povaha a skutečný herecký talent, které ji nasměrovaly na cestu ke slávě.

Po roli ve filmu Senilita z roku 1962 se Claudia Cardinale dostala do popředí italské kinematografie a nakonec dosáhla mezinárodní slávy v nadčasové klasice Federica Felliniho Osm a půl, natočeném v roce 1963, kde si zahrála po boku charismatického Marcella Mastroianniho. Američtí diváci si ji asi nejvíce pamatují díky hlavní roli v kultovním filmu Sergia Leoneho Tenkrát na Západě z roku 1968.

Jedním z pozoruhodných aspektů její kariéry jsou smluvní omezení, kterým musela čelit. Podepsala smlouvu, která jí zakazovala ostříhat si vlasy, vdát se nebo přibrat na váze. Aby ochránila své soukromí, zacházela až do krajnosti a dokonce tvrdila, že její nemanželský syn je její mladší bratr. Její syn o její skutečné identitě nevěděl až do svých 19 let.

Kromě svého hereckého talentu je Claudia Cardinale také zdatnou polyglotkou, hovoří plynně francouzsky, italsky, anglicky, španělsky a arabsky. Jazykové znalosti nabyla Claudia tuniskou výchovou, která ji takříkajíc připravila na vše.

Jak vypadá dnes?

Přestože byla Claudia Cardinale považována za jeden z největších sexsymbolů své doby, zachovala si důstojnost a odmítla vystupovat v nahých scénách nebo nahoře bez. Její profesionalita a oddanost svému řemeslu jí vynesly respekt kolegů a obdiv diváků po celém světě.

Nejenže ji zbožňovali fanoušci a respektovali kolegové, ale během svého působení na italském velvyslanectví v Tunisu si vysloužila i titul "nejkrásnější Italka v Tunisku". Tato pocta jí vynesla cestu do Benátek během prestižního benátského filmového festivalu. Po skončení festivalu dostala řadu nabídek na filmové role, které však zpočátku odmítala a raději se vrátila do Tunisu. Osud s ní však měl jiné plány.

O šest měsíců později ji přesvědčil producent, aby se věnovala filmové kariéře, a Claudia Cardinale začala novou kapitolu svého života. Spolu s rodiči, dvěma bratry a sestrou se vydala do Říma, kde se společně usadili v Castel Giubileo, malém městečku na okraji rušného velkoměsta. Tento krok znamenal začátek její pozoruhodné kariéry ve světě filmu.

close info Valerio Pennicino / Pinterest zoom_in Claudia Cardinale dnes

Kdysi kráska filmového plátna zůstala přitažlivá i v pokročilém věku. Jak se sama nechala slyšet, odmítá jakékoli plastické úpravy a dává přednost přirozenému stárnutí. Nutno podotknout, že se jí to daří na výbornou.

